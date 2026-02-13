CHP'nin temelini attığı Beykoz'daki kreşler MEB'e devredildi: Bakan Tekin, İBB kreşlerini hedef aldı

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, tutuklanmadan önce CHP'li Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler'in temelini attığı ancak daha sonra bakanlığa devredilen Beykoz'daki Sevgi Bahçesi Anaokulu'nu ziyaret etti.

Ziyaretin ardından gazetecilerin, belediyelerin işlettiği okul öncesi eğitim kurumlarının durumuna ilişkin soruları üzerine Tekin, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin bir hukuk devleti olduğunu belirterek, Anayasa'nın ve Tevhid-i Tedrisat Kanunu'nun, Türkiye'de eğitim öğretim yetkisini, sorumluluğunu ve denetimini Milli Eğitim Bakanlığına bıraktığını söyledi.

Tekin, bir kamu kurumu, STK ya da özel bir işletmenin özel anaokulu açmak için Bakanlığa başvurması gerektiğini, tanımlanan söz konusu standartları yerine getirenlere izin verildiğini kaydetti.

"KANUNDA TANIMLANMAYAN İSİMLERLE AÇILAN YAPILAR DENETİMİMİZDE DEĞİL"

İBB'nin işlettiği ettiği kurumlarla ilgili olarak hiçbir yetkileri olmadığını belirten Tekin, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Biz şunu söylüyoruz. Burası anaokulu mu, kreş mi? Eğer eğitim veriyorsanız Milli Eğitim Bakanlığının tanımladığı standartlara uyup uymadığınızı, buna göre hizmet verip vermediğinizi denetleyecek bir standartlar silsilesi olması lazım. Eğitim değil de bakım diyorsanız o zaman Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının standartları var. 'İkinizin de standartlarına uymuyorum, kafama göre davranacağım.' demek hukuk devleti ilkesine aykırıdır. Bunu açıklarken de hukuka uygun olmayan bir şekilde kendilerini hukukun üstünde görecek şekilde tanımlamaları, 'Burayı denetleyemezsiniz, gelin erkekseniz denetleyin.' tarzında tavırlar hiç hoş değil."

Bakan Tekin, "İBB dahil hangi belediye olursa olsun, usulüne, standartlara uygun, bize emanet edilen çocukların cinsel istismar dahil her türlü güvenliklerinin alındığı bir mekanizmayı oluşturabilmek adına, bizim denetimimizde açılacak bütün anaokullarını destekliyoruz, teşvik ediyoruz ama kanunda, yönetmelikte tanımlanmayan isimlerle bir anlamda yangından mal kaçırır gibi hukuktan kurum kaçırarak kendilerinin açtığı, işletme ruhsatı, açılış onayı verdiği ama kamu otoritesi, kamu hukuku açısından hiçbir yere oturmayan yapılar maalesef bizim denetimimizde değiller. Onlar, İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından izinsiz faaliyet kapsamında değerlendirilmesi gereken yerler" ifadelerini kullandı.

Beykoz Belediyesinin yaptığı iki kurumu, anaokulu olarak işletmek üzere Milli Eğitim Bakanlığına devrettiğini aktaran Tekin, açacakları kurumlar anaokuluysa MEB ile bakım ünitesiyse Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığıyla görüşerek standartları yerine getirmeleri için yerel yönetimlere çağrıda bulundu.