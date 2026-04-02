CHP'nin "Türkiye'deki darbelerin sorumluları araştırılsın" önergesi AKP ve MHP'nin oylarıyla reddedildi

TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Bekir Bozdağ başkanlığında toplandı. Genel Kurul'da bugün, bazı kıymetli taşların ÖTV kapsamına alınması, KDV istisnalarının daraltılması ile bedelli askerlik tutarının artırılmasını öngören "Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi"nin ikinci bölümünün görüşmelerine devam edildi.

CHP’nin Türkiye'nin tarihindeki tüm darbelerin hazırlanış, oluş ve sonuçları bakımından sorumluların araştırılması amacıyla verdiği Meclis Araştırma Önergesi AKP ve MHP’nin oylarıyla reddedildi.

Önerge üzerine söz alan CHP Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan, darbenin normalde iktidara karşı yapıldığını ancak Türkiye’de muhalefetin hedef alındığını söyleyerek, 15 Temmuz gecesi Meclis’e gelen ilk üç CHP milletvekilinden biri olduğunu hatırlattı.

2010 anayasa referandumu sürecinde yaptıkları uyarıların dikkate alınmadığını vurgulayan Bayraktutan, o dönemde yargının FETÖ’ye teslim edildiğini belirterek şunları söyledi:

"12 Eylül 2010'da boğazlarımız yırtıldı 'Yargıyı FETÖ'ye teslim ediyorsunuz' diye. Ne oldu? 2010'da 'İmkanınız varsa ölüleri mezardan çıkartın' dediniz, kalktınız yargıyı bir sümüklüye teslim ettiniz. Lojistik desteğin altyapısını, bütün hepsini oluşturdunuz. Ne oldu? Bu darbe girişiminden sonra bir gecede 16 bin hakim, savcının dörtte birini bir gecede tart ettiniz, attınız meslekten. Yargıtay’ı, Danıştay’ı, Emniyeti, kürsüde görev yapan hakimleri FETÖ’ye teslim ettiniz."

"MECLİS’İ SAVUNMAYA GELDİK, SİZİN BEKANIZI DEĞİL"

15 Temmuz gecesi CHP’nin kurumsal olarak darbenin karşısında durduğunu ve Meclis’i savunduğunu ifade eden Bayraktutan, iktidarın CHP’yi darbelerden "nemalanmakla" suçlamasına tepki gösterdi. Bayraktutan, şu ifadeleri kullandı:

"12 Eylül 1980'de bu partinin Genel Başkanı Bülent Ecevit, Adalet ve Kalkınma Partisi diye mi geçiyordu aslında, kimin Genel Başkanıydı? Kimin Genel Başkanını içeri attılar? Hanımefendiyle beraber kimin Genel Başkanını Zincirbozan'a götürdüler, hangi partiyi kapattılar, biz nasıl nemalandık bu işten? Biz sembolik olarak darbeye karşı gibi gözüküyormuşuz, grup toplantısında da bunu ifade etti.

O gün haberi aldığımız zaman koşa koşa geldik buraya. Sizin bekanızı savunmaya gelmedik, Mustafa Kemal'in 'En büyük emanetim' dediği Meclis’i savunmaya geldik o akşam. 12 Eylül 1980'de CHP'nin bu darbeden rant sağladığını söylediniz. 12 Eylül 1980'de bu partinin Genel Başkanı Bülent Ecevit kimin Genel Başkanıydı? Hanımefendiyle beraber kimin Genel Başkanı'nı Zincirbozan'a götürdüler, hangi partiyi kapattılar değerli arkadaşlarım, biz nasıl nemalandık bu işten?

"CUMHURİYET HALK PARTİLİLERİN YOL GÖSTERİCİSİ GAZİ MUSTAFA KEMAL ATATÜRK OLMUŞTUR"

Cumhuriyet Halk Partililerin her dönemde yol göstericisi olmuştur. Bazen yol göstericimiz Bülent Ecevit olmuştur -hani demişti ya- bazen yol göstericimiz Deniz Baykal olmuştur, bazen yol göstericimiz İsmet İnönü olmuştur. Cumhuriyet Halk Partililerin her zaman yol göstericisi ‘sarı saçlı, mavi gözlü dev adam’ olmuştur, Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmuştur. Ama şunu asla unutmayın: Cumhuriyet Halk Partililerin tarihin hiçbir döneminde yol göstericisi Fethullah Gülen ve yandaşları olmamıştır."

ALAN: 72'DE DENİZ GEZMİŞ'İN İDAMINA 'EVET' OYU VERİP SONRA AĞITLAR DİZEN CHP'LİLERDİR

AKP Grubu adına CHP'nin önergesi üzerine söz alan İstanbul Milletvekili Nurettin Alan, CHP’nin sunduğu önergede yer alan "Darbelerin tümü iktidara gelme olasılığı yükselen Cumhuriyet Halk Partisine karşı yapılmıştır" ifadesine tepki gösterdi.

1960 darbesi sonrası İsmet İnönü’nün damadı Metin Toker’in sahibi olduğu Akis dergisindeki yayınları hatırlatan Alan, şöyle konuştu:

"Seçilmiş bir Başbakanın ve Bakanların idamıyla sonuçlanan 27 Mayıs 1960 darbesinden üç gün sonra İsmet İnönü'nün damadı Metin Toker'in sahibi olduğu Akis dergisinin kapağına darbeyle indirilen Başbakanın resmini koymuş ve üzerine çarpı işareti atarak yargılaması yapılmamış bir Başbakanı darbenin 3'üncü gününde infaz etmiştir. 72'de Deniz Gezmiş'in idamına 'evet' oyu verip sonra ağıtlar dizen CHP'lilerdir."

"28 ŞUBAT’TA BAŞÖRTÜSÜ ZULMÜNÜ GERÇEKLEŞTİRENLER CHP’LİLERDİR"

28 Şubat sürecindeki sivil ayaklara ve başörtüsü yasaklarına yönelik CHP’nin desteğine dikkati çeken Alan, şu ifadeleri kullandı:

"28 Şubat sürecinde '5'li çete' diye tabir edilen darbenin sivil ayaklarını ve kendilerince irtica karşıtı mitingleri, başörtüsü zulümlerini gerçekleştirenler CHP'lilerdir. Hatta başörtüsünü serbest bırakan Anayasa değişikliğini hukuka aykırı bir biçimde iptal ettirebilmek için '411 el kaosa kalktı' diye koşa koşa AYM'ye gidenler CHP'lilerdir. 15 Temmuz darbe girişiminin faili olan FETÖ'yü uluslararası arenada akredite eden CHP'nin efsane Genel Sekreteri Kasım Gülek'tir. Kasım Gülek FETÖ terör örgütü elebaşıyla arası o kadar iyidir ki cenaze namazını Fethullah Gülen kıldırmıştır. Ey CHP, tarihi bize hep tersten okuttunuz."