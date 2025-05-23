Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

CHP'nin tutuklu belediye başkanlarının afişlerine soruşturma

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın CHP'li tutuklu belediye başkanlarının pankart ve afişlerinin toplatılması yönünde İl Emniyet Müdürlüğü'ne yazı gönderdiği öğrenildi.

Güncel
  • 23.05.2025 10:22
  • Giriş: 23.05.2025 10:22
  • Güncelleme: 23.05.2025 10:37
CHP'nin tutuklu belediye başkanlarının afişlerine soruşturma

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, İstanbul'un CHP'li tutuklu belediye başkanlarının pankart ve afişlerine "kanuna aykırı toplantı ve gösteri yürüyüşüne özendirici" olduğu gerekçesiyle 24 Mart'ta toplatılması yönünde İl Emniyet Müdürlüğü'ne yazı gönderdiği ortaya çıktı.

Habertürk'ten Ceylan Sever'in haberine göre, Başsavcılığın açıklamasında; İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan, Beylikdüzü Belediye Başkanı Murat Çalık, Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer, Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler ve Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın ismi yer aldı.

Barış Terkoğlu: Savcılık İmamoğlunun resminin, sloganlarının olduğu reklamların kaldırılmasını istiyor
Ahmet Özer 7 ay sonra hakim karşısında
BirGün'e Abone Ol