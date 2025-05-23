CHP'nin tutuklu belediye başkanlarının afişlerine soruşturma

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, İstanbul'un CHP'li tutuklu belediye başkanlarının pankart ve afişlerine "kanuna aykırı toplantı ve gösteri yürüyüşüne özendirici" olduğu gerekçesiyle 24 Mart'ta toplatılması yönünde İl Emniyet Müdürlüğü'ne yazı gönderdiği ortaya çıktı.

Habertürk'ten Ceylan Sever'in haberine göre, Başsavcılığın açıklamasında; İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan, Beylikdüzü Belediye Başkanı Murat Çalık, Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer, Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler ve Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın ismi yer aldı.