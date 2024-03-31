CHP'nin Üsküdar adayı Dedetaş: Öndeyiz, kazanıyoruz
İstanbul’un Üsküdar ilçesinde CHP’den aday olan Sinem Dedetaş, oy sayımında önde olduklarını duyurdu.
Kaynak: Haber Merkezi
İstanbul’da gözler AKP’nin yönetiminde olan Üsküdar’a çevrildi. Başa baş giden yarışta CHP’li aday Sinem Dedetaş, önde olduklarını açıkladı.
Dedetaş, X hesabından “Son oy sayılana kadar sandıkların başındayız. Öndeyiz, kazanıyoruz!” notuyla video paylaştı.
Son oy sayılana kadar sandıkların başındayız. Öndeyiz, kazanıyoruz! pic.twitter.com/CEGzW0Zwr2— Sinem Dedetaş (@sdedetas) March 31, 2024