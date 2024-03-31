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CHP'nin Üsküdar adayı Dedetaş: Öndeyiz, kazanıyoruz

İstanbul’un Üsküdar ilçesinde CHP’den aday olan Sinem Dedetaş, oy sayımında önde olduklarını duyurdu.

Siyaset
  • 31.03.2024 22:41
  • Giriş: 31.03.2024 22:41
  • Güncelleme: 31.03.2024 22:43
Kaynak: Haber Merkezi
CHP'nin Üsküdar adayı Dedetaş: Öndeyiz, kazanıyoruz

İstanbul’da gözler AKP’nin yönetiminde olan Üsküdar’a çevrildi. Başa baş giden yarışta CHP’li aday Sinem Dedetaş, önde olduklarını açıkladı.

Dedetaş, X hesabından “Son oy sayılana kadar sandıkların başındayız. Öndeyiz, kazanıyoruz!” notuyla video paylaştı.

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