CHP'nin yeni Ankara il başkanı belli oldu

CHP Ankara İl Kongresi'nde 340 oy alan Ümit Erkol yeni il başkanı oldu. Erkol'un rakibi Sercan Çığgın ise 241 oy aldı.

CHP Ankara İl Başkanlığının 38. Olağan Kongresi'nde Ümit Erkol il başkanı seçildi.

Atatürk Spor Salonu'ndaki kongrenin Divan Başkanlığını CHP Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç yaptı.

Delegelerin oylarıyla "blok liste" yönteminin kabul edildiği kongrede, protokol konuşmalarının ardından seçime geçildi.

Ümit Erkol ve Sercan Çığgın'ın il başkanlığına aday olduğu kongrede, 340 delegenin oyunu alan Erkol yeni il başkanı seçildi. Sercan Çığgın ise 241 oyda kaldı.