Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

CHP'nin yeni Gençlik Kolları Genel Başkanı Cem Aydın oldu

CHP'nin 17'nci Olağan Gençlik Kolları Kurultayı'nda tek aday PM Üyesi Cem Aydın, CHP'nin yeni Gençlik Kolları Genel Başkanı oldu.

Güncel
  • 01.12.2024 20:57
  • Giriş: 01.12.2024 20:57
  • Güncelleme: 01.12.2024 20:59
Kaynak: ANKA
CHP'nin yeni Gençlik Kolları Genel Başkanı Cem Aydın oldu
FOTOĞRAF: ANKA

CHP'nin 17'nci Olağan Gençlik Kolları Kurultayı'nda tek aday PM Üyesi Cem Aydın, CHP'nin yeni Gençlik Kolları Genel Başkanı oldu.

CHP’nin 17’nci Olağan Gençlik Kolları Kurultayı, “Gelecek ve Umut” temasıyla Ankara, Atatürk Spor Salonu’nda yapıldı. Kurultaya 81 ilden il gençlik örgütleri katıldı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in açış konuşmasını yaptığı kurultay, akşam saatlerinde sonuçlandı.

Mevcut Gençlik Kolları Başkanı Gençosman Killik, görevini kurultayın tek adayı PM Üyesi Cem Aydın'a devretti.

CHP'nin yeni Gençlik Kolları Genel Başkanı Cem Aydın oldu.

BirGün'e Abone Ol