CHP'nin yeni miting adresi açıklandı

CHP'nin "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" temasıyla her hafta sonu bir ilde düzenlediği mitingleri devam ediyor.

CHP'nin bu hafta sonu gerçekleştireceği mitingin adresi ise Kayseri oldu.

CHP Kayseri İl Başkanı Ümit Özer, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in katılımıyla 13 Aralık Cumartesi günü Kayseri'de miting yapılacağını açıkladı.

CHP İl Başkanlığı'nda düzenlediği basın toplantısında miting için çağrı yapan Özer, şunları söyledi: "Genel Başkanımızın Kayseri mitingi sadece bir buluşma değil, aynı zamanda Kayseri'nin de artık ne kadar değişim istediğinin göstergesi olacaktır. Bu nedenle tüm halkımızı sesimize ses katmaya, umudu daha da büyütmeye, Türkiye'nin ve Kayseri'nin aydınlık yarınlarına birlikte yürümeye, güzel günler görmek için el vermeye çağırıyoruz. Bu davet bizim. İnsanca, hakça bir düzen için 13 Aralık Cumartesi günü saat 13.00'te Cumhuriyet Meydanı'nda buluşalım."

CHP Kayseri Milletvekili Aşkın Genç de Kayserilileri cumartesi günü CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in katılımıyla gerçekleştirilecek "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitingine davet ederek, "Tüm vatandaşlarımızı Cumhuriyet Meydanı'na davet ediyorum. Gelin bize destek olun, gelin bize güç verin" dedi.