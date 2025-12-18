CHP'nin yeni miting adresi açıklandı

CHP'nin Cumhurbaşkanı Adayı Ekrem İmamoğlu'nun ve belediye başkanlarının tutuklanmasının ardından her hafta düzenlenen "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitinglerinin bu haftaki adresi belli oldu.

Miting, 20 Aralık Cumartesi günü, saat 13.30'da Edirne Saraçlar Caddesi'nde gerçekleştirilecek.

CHP'den yapılan duyuru şöyle:

Cumartesi günü millet iradesinin sesi; serhat şehri, Avrupa’ya açılan kapımız Edirne’den yükselecek.



Adalete de özgürlüğe de demokrasiye de yine milletimizle meydanlarda sahip çıkacağız!



Sonuna kadar mücadele edecek, halkın iktidarı kuracak, herkesin yüzünü güldüreceğiz!



🗓️20… pic.twitter.com/1fs4tpKcpW — CHP 🇹🇷 (@herkesicinCHP) December 18, 2025

KAĞITHANE MİTİNGİ İPTAL EDİLMİŞTİ

CHP'nin İstanbul'da her hafta çarşamba günü düzenlediği mitinglerin bu haftaki adresi Kağıthane'ydi. Ancak CHP, geçtiğimiz çarşamba günü İstanbul Kağıthane'de gerçekleştirilmesi planlanan "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitingini, Şehzadeler Belediyesi Başkanı Gülşah Durbay'ın yaşamını yitirmesi nedeniyle iptal etmişti.

CHP İstanbul İl Başkanlığı, iptal kararını şöyle duyurmuştu:

"Değerli basın mensupları,

17 Aralık Çarşamba günü gerçekleştireceğimiz Kağıthane mitingimiz, çok kıymetli yol arkadaşımız, Manisa Şehzadeler Belediye Başkanımız Gülşah Durbay’ın vefatı nedeniyle iptal edilmiştir.

Başkanımıza Allah’tan rahmet; ailesi, partimiz ve tüm sevenlerine sabırlar dileriz.

Başımız sağ olsun."