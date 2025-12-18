Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

CHP'nin yeni miting adresi açıklandı

CHP Cumhurbaşkanı Adayı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasından bu yana her hafta düzenlenen "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitinglerinin 76'ıncısının adresi Edirne olarak duyuruldu.

Güncel
  • 18.12.2025 23:01
  • Giriş: 18.12.2025 23:01
  • Güncelleme: 18.12.2025 23:16
Kaynak: Haber Merkezi
CHP'nin yeni miting adresi açıklandı

CHP'nin Cumhurbaşkanı Adayı Ekrem İmamoğlu'nun ve belediye başkanlarının tutuklanmasının ardından her hafta düzenlenen "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitinglerinin bu haftaki adresi belli oldu.

Miting, 20 Aralık Cumartesi günü, saat 13.30'da Edirne Saraçlar Caddesi'nde gerçekleştirilecek.

CHP'den yapılan duyuru şöyle:

KAĞITHANE MİTİNGİ İPTAL EDİLMİŞTİ

CHP'nin İstanbul'da her hafta çarşamba günü düzenlediği mitinglerin bu haftaki adresi Kağıthane'ydi. Ancak CHP, geçtiğimiz çarşamba günü İstanbul Kağıthane'de gerçekleştirilmesi planlanan "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitingini, Şehzadeler Belediyesi Başkanı Gülşah Durbay'ın yaşamını yitirmesi nedeniyle iptal etmişti.

CHP İstanbul İl Başkanlığı, iptal kararını şöyle duyurmuştu:

"Değerli basın mensupları,

17 Aralık Çarşamba günü gerçekleştireceğimiz Kağıthane mitingimiz, çok kıymetli yol arkadaşımız, Manisa Şehzadeler Belediye Başkanımız Gülşah Durbay’ın vefatı nedeniyle iptal edilmiştir.

Başkanımıza Allah’tan rahmet; ailesi, partimiz ve tüm sevenlerine sabırlar dileriz.

Başımız sağ olsun."

BirGün'e Abone Ol