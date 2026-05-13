CHP'nin yeni miting adresi belirlendi: 109'uncu miting Balıkesir'de

CHP’nin “Millet İradesine Sahip Çıkıyor” temalı mitinglerinin 109’uncusu 17 Mayıs Pazar günü, saat 16.00’da Balıkesir Kuvayı Milliye Meydanı’nda yapılacak.

CHP’nin Silivri’de tutuklu bulunan cumhurbaşkanı adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’na özgürlük ve erken seçim talebiyle düzenlediği “Millet İradesine Sahip Çıkıyor” temalı mitinglerinin yeni adresi belli oldu.

Rize’de yapılan 108’nci mitingin ardından, bu hafta sonu 109’uncu miting, Balıkesir Kuvayı Milliye Meydanı’nda düzenlenecek.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, saat 16.00’da Balıkesirli yurttaşlarla buluşacak.

İL BAŞKANINDAN MİTİNG DAVETİ

CHP Balıkesir İl Başkanı Erdan Köybaşı mitinge ilişkin sosyal medya hesabın paylaşım yaptı.

Köybaşı'nın yaptığı paylaşımın tamamı şu şekilde:

''Bu bir davettir…

Bu buluşma sıradan bir miting değil…

Bu buluşma; sesi kısılmak istenenlerin, yok sayılanların, hakkı gasp edilenlerin ortak haykırışıdır!

Sessizliğe karşı sözünü söylemek isteyenlere,

Adaletsizliğe karşı adalet isteyenlere,

Karanlığa karşı aydınlığı büyütmek isteyenlere!

17 Mayıs’ta Balıkesir’de tek bir ses yükselecek: “Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir!”

Gel, sen de bu tarihin bir parçası ol. Gel, iradene sahip çık

17 Mayıs Pazar günü saat 16'da Kuvvai Milliye Meydanı'nda

Omuz omuza Haykıracağız

Milletin iradesi teslim alınamaz''