CHP'nin yeni miting adresi belli oldu: 108'inci durak Rize

CHP'nin Cumhurbaşkanı Adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu ve çok sayıda belediye başkanı ile belediye çalışanının tutuklanması nedeniyle başlattığı "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitingleri devam ediyor. CHP'den yapılan açıklamada, bu hafta gerçekleştirilecek 108. mitingin adresinin Rize olduğu duyuruldu.

CHP'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre miting, 9 Mayıs Cumartesi günü saat 13.30'da 15 Temmuz Cumhuriyet ve Demokrasi Meydanı'nda gerçekleştirilecek.

"MEMLEKETİN HER KÖŞESİ MİLLETİN KALESİDİR"

CHP'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Cumartesi günü, Karadeniz’in yeşiline, çayın bereketine ev sahipliği yapan Rize’de buluşuyoruz!

Milletimizi geçim derdine, adaletsizliğe ve umutsuzluğa mahkûm eden bu kara düzene karşı hep birlikte Türkiye’nin dört bir yanında ses yükseltiyoruz.

Biliyoruz ki artık birilerinin kalesi kalmamıştır.

Memleketin her bir köşesi milletin kalesidir!

Milletin kalesi Rize’de omuz omuza mücadeleyi büyütüyoruz!"