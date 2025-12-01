CHP'nin yeni miting adresi belli oldu

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Cumhurbaşkanı Adayı Ekrem İmamoğlu'nun tutukluluğuna ve hakkında istenen hapis cezasına karşı her hafta düzenlenen "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitinglerinin 73'üncü haftadaki adresi Güngören olacak.

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, çarşamba (3 Aralık) günü düzenlenecek olan mitingin bu haftaki durağının Güngören olacağını sosyal medya hesabından duyurdu.

"ADALET MÜCADELEMİZ SÜRÜYOR"

Çelik, X hesabında yaptığı payaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Adalet mücadelemiz sürüyor! Genel Başkanımız Özgür Özel öncülüğünde, Cumhurbaşkanı adayımız Ekrem İmamoğlu ve tüm yol arkadaşlarımıza özgürlük için buluşuyoruz."