CHP'nin yeni miting adresi belli oldu

CHP'nin Cumhurbaşkanı Adayı ve seçilmiş İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu ve çok sayıda belediye başkanının tutuklanmasının ardından başlatılan "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitingleri sürüyor.

2026'da İstanbul'da yapılacak ilk mitingin adresi belli oldu.

CHP'nin resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda mitingin 7 Ocak Çarşamba günü Beykoz'daki Sultaniye Parkı'nda düzenleneceği açıklandı.

CHP'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Çarşamba günü Beykoz’dan yükselen ses,

Türkiye’nin geleceğini aydınlatacak!

Hukukun üstünlüğü için, adalet için, özgürlük için Beykoz’da buluşuyoruz!

Karanlığa teslim olmayacak, umutsuzluğa boyun eğmeyeceğiz.

Hukuksuzluklara karşı omuz omuza, korkuya karşı cesaretle yürüyoruz.

Haydi Beykoz!

Umudu büyütmeye, adaleti savunmaya, demokrasinin sesini hep birlikte yükseltmeye çağırıyoruz!

7 Ocak Çarşamba

19.30

Sultaniye Parkı"