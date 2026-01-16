CHP'nin yeni miting adresi belli oldu

CHP'nin, Cumhurbaşkanı Adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile belediye başkanlarının tutuklanmasının ardından her hafta düzenlenen "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitinglerinin yeni adresi belli oldu.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik başlatılan ve CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alındığı 19 Mart 2025 tarihi itibarıyla başlatılan "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitingleri, devam ediyor.

BİR SONRAKİ MİTİNG ADRESİ HATAY

CHP İstanbul Milletvekili Suat Özçağdaş, sosyal medya hesabından yaptığı duyuruda mitingin yarın saat 14.00'da Hatay Defne Çekmece Kavşağı'nda olacağını duyurdu.

Özçağdaş'ın yaptığı sosyal medya paylaşımı şu şekilde:

Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün şahsi meselesi, medeniyetler kenti Hatay’da buluşuyoruz.

Adaleti, eşitliği, kardeşçe paylaşmayı bu topraklarda yeniden tesis edeceğiz!

Türkiye’nin dört bir yanında omuz omuza mücadele edecek; korkuya, hukuksuzluğa, adaletsizliğe teslim olmayacağız.

Bu kara düzeni değiştirecek, halkın iktidarını, halkla birlikte kuracağız!

17 Ocak Cumartesi

14.00

Defne Çekmece Kavşağı (Esentepe – Defne Bulvarı)