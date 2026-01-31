CHP'nin yeni miting adresi belli oldu
CHP’nin Ekrem İmamoğlu’na özgürlük ve erken seçim talebiyle sürdürdüğü “Millet İradesine Sahip Çıkıyor” mitinglerinin şubat ayındaki ilk durağı Çorum olacak. Miting, 1 Şubat Pazar günü Abide Kavşağı’nda düzenlenecek.
"MEYDANLAR AKP'NİN KARA DÜZENİNİ YIKACAK"
Cumhurbaşkanı Adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na özgürlük ile erken seçim talebiyle düzenlenen mitinglerin yeni adresi, CHP'nin sosyal medya hesabından şu ifadelerle duyuruldu:
"Pazar günü sözümüzü köklü medeniyetlerin ev sahibi Çorum’dan yükseltiyoruz. Yalanlarla, iftiralarla, yargı sopasıyla bizi durdurmaya çalışanlara karşı memleketimizin dört bir yanında omuz omuza mücadele ediyoruz."
"Ant olsun ki bu meydanlar, Ak Parti’nin kara düzenini yıkacak!" denilen paylaşımda "Hep birlikte direnecek, hep birlikte kazanacağız!" ifadesi kullanıldı.
