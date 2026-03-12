CHP'nin yeni miting adresi belli oldu

CHP'nin Cumhurbaşkanı Adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu ve çok sayıda belediye başkanı ile belediye çalışanının tutuklanması nedeniyle başlattığı "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitingleri devam ediyor. Bu hafta mitingin adresi Uşak olacak. CHP'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre miting, 14 Mart Cumartesi günü saat 14.00'te Uşak 15 Temmuz Şehitler Meydanı'nda gerçekleştirilecek.

CHP'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Cumartesi günü, emeği ilmek ilmek işleyenlerin kenti Uşak’tan millet iradesinin sesi yükselecek!

Ne mücadeleden,

Ne bu saldırgan, haksız, hukuksuz mücadeleye direnmekten,

Ne de iktidara yürümekten vazgeçmeyeceğiz!

Kimse bizi alıkoyamayacak, biz kazanacağız!

🗓 14 Mart Cumartesi

⏰ 14.00

📍 15 Temmuz Şehitler Meydanı"