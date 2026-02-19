CHP'nin yeni miting adresi belli oldu: "Sanayinin, emeğin, emekçinin şehrindeyiz!"

CHP'nin Cumhurbaşkanı Adayı ve seçilmiş İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun ve belediye başkanlarının tutuklanmasının ardından her hafta düzenlenen "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitinglerinin bu hafta sonu adresi belli oldu. CHP'nin resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre 21 Şubat Cumartesi günü gerçekleştirilecek mitingin adresi Kocaeli.

Açıklada "Cumartesi günü sanayinin, emeğin, emekçinin şehri Kocaeli'ndeyiz!" denildi.

CHP'nin sosyal medya hesabından şu paylaşım yapıldı:

"Cumartesi günü sanayinin, emeğin, emekçinin şehri Kocaeli'ndeyiz!

İrademizi gasp ettirmeyeceğiz!

Hakkımızı bir avuç insana yedirmeyeceğiz!

Korku siyasetine teslim olmayacağız!

Bu ülkeye yeniden adalet ve demokrasi gelene kadar meydanlarda, eylemlerde hep birlikte direnecek,

Hep birlikte kazanacağız!

🗓 21 Şubat Cumartesi

⏰ 14.00

📍 İzmit Real Avm Otopark Alanı"