CHP'nin yeni mitingi Kağıthane'de yapılacak

Tutuklu İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı ve CHP'nin Cumhurbaşkanı Adayı Ekrem İmamoğlu için düzenlenen mitinglerin 77'ncisi için yeni adres belli oldu. CHP İstanbul İl Başkanlığı'nın sosyal medyadan yaptığı duyuruda adres olarak Kağıthane belirtildi.

CHP İstanbul İl Başkanlığı'nın paylaşımı şöyle:

"Hak, hukuk ve adalet mücadelemiz kararlılıkla devam ediyor.

Genel Başkanımız Özgür Özel’in öncülüğünde, Cumhurbaşkanı adayımız Ekrem İmamoğlu ve yol arkadaşlarımıza özgürlük için yan yanayız.

Kağıthane – Merkez Meydan

24 Aralık Çarşamba | 19.30"