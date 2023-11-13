CHP'nin yeni MYK'si kurultay sonrası ilk kez toplandı

CHP'nin yeni MYK'si, 38. Olağan Kurultay sonrası Genel Başkan Özgür Özel başkanlığında ilk kez toplandı.

CHP'de 38. Olağan Kurultay sonrası yeni Merkez Yönetim Kurulu (CHP) ilk kez bugün toplandı.

CHP Genel Merkezi'nde gerçekleştirilen toplantıya, Genel Başkan Özgür Özel başkanlık etti.

Partinin yeni Sözcüsü Deniz Yücel, saat 15.00'de MYK gündemiyle ilgili basın toplantısı düzenleyecek.

CHP'NİN YENİ MYK'Sİ

CHP'nin yeni MYK'si, geçtiğimiz cumartesi günü Parti Meclisi toplantısında belirlenmişti.

İki bölümden oluşan MYK'de, siyasi işlerin yürütüleceği bir "Gölge Kabine" ve idari işlerin yürütüleceği ikinci bir grup yer aldı. Toplam 24 üyenin bulunduğu MYK'de, 17 isim "Gölge Kabine" olarak görev yapacak.

CHP'nin yeni MYK'si şöyle oluşmuştu:

24 kişilik MYK'de 'Gölge Kabine' olarak yer alan 17 isim şöyle:

• İçişleri Bakanlığı – Murat Bakan

• Adalet Bakanlığı – Gökçe Gökçen

• Sağlık Bakanlığı – Zeliha Şahbaz

• Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı - Aylin Nazlıaka

• Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı – Gamze Taşcıer

• Enerji Bakanlığı – Deniz Yavuzyılmaz

• Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı - Gülşah Deniz

• Milli Eğitim Bakanlığı – Suat Özçağdaş

• Dışişleri Bakanlığı – İlhan Uzgel

• Gençlik ve Spor Bakanlığı – Sevgi Kılıç

• Hazine ve Maliye Bakanlığı – Yalçın Karatepe

• Kültür ve Turizm Bakanlığı – Koza Yardımcı

• Milli Savunma Bakanlığı – Yankı Bağcıoğlu

• Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı - Pınar Uzun

• Ticaret Bakanlığı – Volkan Demir

• Ulaştırma Bakanlığı – Ulaş Karasu

• Tarım Bakanlığı – Erhan Adem

CHP’nin Genel Sekreteri olarak belirlenen Selin Sayek Böke’nin Gölge Kabine Koordinatörü olarak da görev yapacağı, bu pozisyonun hükümetteki 'cumhurbaşkanı yardımcılığı'na denk geldiği kaydedildi.

İdari işlerde görev alacak MYK üyeleri ise şöyle:

• Deniz Yücel (Parti Sözcüsü)

• Burhanettin Bulut (Halkla İlişkiler)

• Gül Çiftci (Seçim ve Hukuk)

• Selin Sayek Böke (Genel Sekreter)

• Ensar Aytekin (Örgüt)

• Özgür Karabat (Mali İşler)

• Gökan Zeybek (Yerel Yönetim)