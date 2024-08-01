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CHP'nin yeni üyesi "Bal"

CHP, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'ne ait barınaktan "Bal" ismini verdikleri bir köpek sahiplendi. "Bal" içib Genel Merkez'in bahçesine de kulübe yapıldı.

Güncel
  • 01.08.2024 14:15
  • Giriş: 01.08.2024 14:15
  • Güncelleme: 01.08.2024 14:46
Kaynak: Haber Merkezi
CHP'nin yeni üyesi "Bal"

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın’ı makamında ziyaret etti.

Büyükşehir Belediyesi’ndeki çalışmalar hakkında Akın’dan bilgi alan Özel, belediyeye ait barınaktan bir hayvan sahiplenmek istediklerini söyledi.

CHP, barınaktan "Bal" ismini verdikleri bir köpek sahiplendi.

"Bal" için Genel Merkez'in bahçesine kulübe yapıldı.

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