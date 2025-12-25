Giriş / Abone Ol
CHP'nin yeni yıldaki ilk mitingi 3 Ocak Cumartesi günü Çankırı'da gerçekleştirilecek.

  • Güncelleme: 25.12.2025 15:43
Kaynak: Haber Merkezi
CHP'nin yeni yıldaki ilk mitingi için adres belli oldu

CHP'nin, Cumhurbaşkanı Adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile belediye başkanlarının tutuklanmasının ardından her hafta düzenlenen "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitinglerinin yeni adresi belli oldu.

CHP'nin yeni mitingi 3 Ocak Cumartesi günü Çankırı'da gerçekleştirilecek.

Belediye Meydanı'nda düzenlenecek miting, saat 15.00'te başlayacak.

Çankırı mitingi, CHP'nin yeni yıldaki ilk mitingi olacak.

