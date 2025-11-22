CHP'nin Zonguldak mitinginde, Zonguldaklılar: Ne ezen ne ezilen insanca hakça bir düzen

CHP’nin “Millet İradesine Sahip Çıkıyor” mitinglerinin 72'ncisi bugün Zonguldak'ta yapıldı. Madenci Anıtı önünde toplanan binlerce Zonguldaklı CHP'nin Cumhurbaşkanı Adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'na özgürlük ve erken seçim istedi. Alana sığmayan vatandaşlar, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i bariyerlerin arkasından dinledi.

CHP'nin Silivri Cezaevi'nde tutuklu bulunan Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'na özgürlük ve erken seçim talebiyle düzenlediği "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitinglerinin 72'ncisi Zonguldak'ta düzenlendi. Saat 13.00 itibarıyla Madenci Anıtı önüne gelen binlerce Zonguldaklı İmamoğlu'na özgürlük ve erken seçim istedi. Vatandaşlar alana sığmadı, bariyerlerin arkasından mitingi izledi. Bazı Zonguldaklılar ise evlerinin pencelerinden, balkonlarından CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i dinledi.

MİTİNG HAZIRLIKLARI BİR HAFTA ÖNCE BAŞLADI

Miting hazırlıkları bir hafta öncesinden başladı. Hazırlık heyetinde yer alan CHP Parti Meclisi (PM) Uğurcan İrak ve Hikmet Erbilgin mitinge günler kala esnaf ziyaretleri yaparak, Zonguldaklıları mitinge davet etti.

"GÜÇLÜ YURTTAŞ, GÜVENLİ GELECEK, KAZANAN TÜRKİYE"

Cumhuriyet Meydanı'nda yoğun güvenlik önlemleri alındı, polis barikatları yerleştirildi. Meydandaki büyük pankartlar dikkati çekti. Haziran ayında hayatını kaybeden Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek’in fotoğrafının yer aldığı “Unutmayacağız” yazılı pankart, "Güçlü yurttaş güvenli gelecek, kazanan Türkiye" ve eski CHP Genel Başkanı ve Başbakan Bülent Ecevit'in fotoğrafının yer aldığı "Ne ezen ne ezilen insanca hakça bir düzen" yazılı pankart ve Ekrem İmamoğlu ve Özgür Özel’in fotoğraflarının yer aldığı “Millet iradesine sahip çıkıyor” yazılı afiş meydana yerleştirildi.

"KORKUYORLAR, KORKACAKLAR, KORKSUNLAR"

Mitinge katılan Zonguldaklılar ellerinde Türk bayrakları taşırken, taşınan dövizler de dikkati çekti. Dövizlerde şu ifadeler yer aldı:

"İşçi köylü, gençlik CHP'de birleştik", "Ne ezen ne ezilen insanca hakça bir düzen", "Hak hukuk adalet", "Ekrem İmamoğlu ve Merdan Yanardağ casus değildir. Bu ülkenin yurtsevenleri ve devrimcileridir. Gururumuzdur", "Korkuyorlar, korkacaklar, korksunlar", "Yeni bir güneş doğdu. Temiz kalpli, cesur yürekli çelik bilekli, dünyanın ve Türkiye'nin ikinci kara oğlanı."

"HAK, HUKUK, ADALET"

Zonguldaklılar bariyerlerle çevrili miting alanını doldurdu. Bazı vatandaşlar ise mitingi bariyerlerin dışından, evlerinin pencelerinden ve balkonlarından izledi. Binlerce Zonguldaklı sloganlarla taleplerini dile getirdi. Vatandaşlar, "Tayyip istifa", "Hak, hukuk, adalet", “Her şey çok güzel olacak”, “Kurtuluş yok tek başına, ya hep beraber ya hiçbirimiz”, “Cumhurbaşkanı İmamoğlu” sloganları attı.

"BU SAATTEN SONRA CHP DİYORUM"

Miting öncesinde vatandaşlar duygu ve düşüncelerini ANKA Haber Ajansı'na anlattı. Bir vatandaş, kanser hastası iken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a oy vermeye gittiğini belirterek, "15 Temmuz'da yürüyüşlere katıldım. Ama o bana sahip çıkmadı. O, bu devletimize sahip çıkmadı. Ben de bu saatten sonra CHP diyorum" dedi. Emekli bir vatandaş da "Yeter, yeter, yeter, yeter" diye tepki gösterirken; mitinge katılan bir başka vatandaş ise "Altın yere düşmeyle paslanmaz. Biz Cumhuriyet çocuklarıyız, Atatürkçüyüz. Kimse bunu bizim elimizden alamaz" ifadesini kullandı.

Gençlik korteji yürüdü: "Asla boyun eğmeyecek madencinin torunları"

Saatler 14.15'i gösterdiğinde CHP Gençlik Kolları Genel Başkanı Cem Aydın öncülüğünde CHP Zonguldak İl Gençlik Kolları tarafından gençlik korteji yürüyüşü düzenlendi. Özel ve İmamoğlu'nun fotoğrafının yer aldığı "Asla boyun eğmeyecek madencinin torunları" yazılı pankartı taşıyan gençler, Kent Lokantası önünden sloganlar eşliğinde alana girdi.

Ekrem İmamoğlu: "Hiçbir güç milletin iradesinin üstünde değildir"

Saatler 14.55'i gösterdiğinde miting Zonguldak Belediye Başkanı Tahsin Erdem'in konuşmasıyla başladı. Ardından CHP Zonguldak İl Başkanı Devrim Dural, vatandaşlara İmamoğlu'nun Silivri’den gönderdiği mektubunu okudu. İmamoğlu, Zonguldaklılara, "Hukuktan, demokrasiden uzaklaştıkça refahtan, bolluktan, bereketten uzaklaşıyoruz. Adaletten, hürriyetten uzaklaştıkça huzurdan, birlikten, kardeşlikten uzaklaşıyoruz. Ama bu devran böyle gitmeyecek. Çünkü bu ülkede hiç kimse vatandaştan daha yetkili, daha değerli değildir. Hiçbir güç milletin iradesinin üstünde değildir. Korkuyla kaçtıkları o sandık önümüze gelecek ve milletçe rahat bir nefes alacağız" sözleriyle seslendi.

"YÜREĞİ SÜTTEN BEYAZ MADENCİLERE SELAM OLSUN"

CHP Lideri Özel, sabah saat 12.48'de Zonguldak'a geldi. Özel, CHP Zonguldak İl Başkanlığı ziyaretinin ardından Zonguldak Belediyesi'ni ziyaret etti.

Özel saat 15.19'da otobüs üstüne çıkarak Zonguldaklıları "Buluta yağmur, yağmura toprak ne güzel uymuş. Gündüze güneş, güneşe tarla, tarlaya başak ne güzel uymuş. Başağa buğday, buğdaya insan, insana emek ne güzel uymuş. Emeğe eylem, eyleme yürek, yüreğe sevgi ne güzel uymuş. Karaoğlan'nın memleketi, Karaoğlan'ın Zonguldak'ına, emeğin başkentine merhaba. Meydanlara sığmayan Zonguldaklılar hoş geldiniz. Emeği yüreğe, yüreğe sevgiyi uyduran Zonguldak; yer üstündeki yiğitler, yer altındaki kahramanlar… Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Güneşi görmek için karanlığı kendine yurt edenlere, yüzü kömür karası, yüreği sütten beyaz madencilere selam olsun" sözleriyle selamladı.

"GÜNÜ GELİNCE ERDOĞAN’I AMA EKREM BAŞKAN YENECEK, AMA MANSUR BAŞKAN YENECEK"

Özel, Belediye Başkanı Tahsin Erdem'in Zonguldak'a ilişkin çalışmalarından da bahsederek, Zonguldak'ın sorunlarına değindi. İçişleri Bakanlığı'nın ABB Başkanı Mansur Yavaş hakkında konser harcamaları nedeniyle soruşturma izni vermesine de tepki gösteren Özel, "Mansur Başkan’a sataşanlara, şunu söylüyoruz: Ekrem Başkan’ın suçu, Erdoğan’ı yenme suçu. Mansur Başkan’ın suçu, Erdoğan’ı yenme suçu. Günü gelince Erdoğan’ı ama Ekrem Başkan yenecek, ama Mansur Başkan yenecek. Tek CHP’li kalsak, o çıkacak seni yenecek. Kurtulamayacaksın" diye konuştu.

"CHP İLK GÜN DURDUĞU YERDEDİR"

Özel, partisinin İmralı'ya gitmeme kararına ilişkin de şöyle konuştu:

"Biz DEM Parti ile görüşürken bayramlaştık diye, selamlaştık diye bize ‘terörist’ diyenler, şimdi bizi bir şeye zorlamaya çalışıyorlar. Biz Kürt sorununun varlığını cesaretle söyledik ve söylemeye devam ederiz. Demokrasilerde sorunlar demokratikleşerek çözülür. Sorun, üstüne kararlılıkla giderek çözülür. Asla ve asla zorlamalarla, tartışmalarla bu şekilde çözülmez. Bugün belediyelerde kayyımlar durmaktadır. Siyasi tutuklular 10 yıldır hapistedir. CHP'nin 16 belediye başkanı hapistedir. Evlatlar, çocuklar, kadınlar zulüm görmektedir. Kürt’ün gencinin de Türk’ün gencinin de büyük sorunlarına Meclis duyarsızdır. Biz meseleyi asla ve asla hiçbir şekilde engelleyerek, barışın gelmesini engelleyerek, Kürt sorununun çözülmesini engelleyerek, terörün bitmesini engelleyerek bir tutum takınacak değiliz. CHP ilk gün durduğu yerdedir. Doğruların, demokrasinin, sorunun çözümünün arkasındadır. Kimsenin peşine takılmak, kimsenin dediğini yapmak, kimsenin planladığı planın parçası olmak zorunda değildir. CHP bu ülkenin barışının, kardeşliğinin güvencesidir."

Miting, Özel'in "Bu yürüyüş, iktidar yürüyüşüdür. ‘Şimdi iktidar zamanı’ diyerek gelecek hafta cuma iktidar yürüyüşünü başlatacağız. Bu yürüyüşte var mısınız? Birlikte yürüyecek miyiz? O zaman hadi bakalım, yürüyelim arkadaşlar" sözleriyle sona erdi. Miting sonunda Gençlik Marşı çalındı.