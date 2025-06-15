CHP'nin Zonguldak’taki "Yönetici Eğitimi Programı" tamamlandı

CHP Parti Okulu’nun partinin kurumsal kapasitesinin güçlendirilmesi amacıyla düzenlediği Yönetici Eğitimi Programı tamamlandı. CHP Milli Eğitim Bakanlığından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Suat Özçağdaş, "Cumhuriyet bilimdir; eğitimdir, akıldır; kültürdür" diyerek programın temel vizyonunu vurguladı.

CHP Parti Okulu tarafından partinin kurumsal yapısını güçlendirmek ve yerel ile genel düzeyde daha etkin yöneticiler yetiştirmek amacıyla düzenlenen "Yönetici Eğitimi Programı" Zonguldak’ta tamamlandı.

CHP’den yapılan açıklamada, program kapsamında siyasi iletişim, örgütlenme stratejileri, liderlik, yerel yönetimler, temel parti ilkeleri, halkla ilişkiler ve kriz yönetimi gibi başlıklarda eğitim verildiği belirtildi. Katılımcı demokrasi, eşit yurttaşlık ve sosyal adalet ilkeleri doğrultusunda şekillenen programın, partinin sahadaki gücünü artırmayı hedeflediği kaydedilen açıklamada, CHP Parti Okulu’nun yalnızca bir eğitim kurumu değil, Atatürk ilke ve devrimlerine bağlı, halkın sorunlarına çözüm üretebilen kadroların yetiştirildiği bir yapı olduğu vurgulandı.

Eğitime katkı sunan eğitmenlere, katılımcılara ve örgüt yöneticilerine teşekkür edilen açıklamada, "Daha aydınlık bir Türkiye için örgütlü mücadelemizi sürdüreceğiz" denildi.

"SOMUT ÇÖZÜM BEKLENTİLERİNE DE YANIT VERMEYE ÇALIŞIYORUZ"

CHP Milli Eğitim Bakanlığından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Suat Özçağdaş da eğitim programına internet üzerinden bağlanarak, değerlendirmelerde bulundu.

Zonguldak’taki bu tür çalışmaların önemine işaret eden Özçağdaş, "Bu programın hayata geçmesinde emeği bulunan il başkanımıza, il eğitim sekreterimize, parti okulu eğitmenimize ve tüm katkı sunan arkadaşlarımıza şükranlarımı sunuyorum" diye konuştu.

Türkiye’nin ciddi bir demokrasi sınavından geçtiğini belirten Özçağdaş, "Başta İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız ve Cumhurbaşkanı adayımız Ekrem İmamoğlu olmak üzere, belediye başkanlarımız ve bürokratlarımız yargı eliyle hedef alınıyor. Belediyelere kayyumlar atanıyor, çoğunluğu elinde bulunduran bir anlayışla yerel yönetimlere müdahale ediliyor. Tüm bu hukuksuzluklara karşı kararlılıkla mücadele ediyoruz" ifadelerini kullandı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in liderliğinde, yurt genelinde yapılan mitingler ve yurttaş ziyaretleriyle adalet taleplerini büyüttüklerini aktaran Özçağdaş, aynı zamanda halkın somut çözüm beklentilerine de yanıt vermeye çalıştıklarını söyledi.

"EĞİTİMİ GÜÇLENDİRMEK VE KALKINMAYA KATKI SAĞLAMAK TEMEL SORUMLULUĞUMUZ"

Eğitim alanının Türkiye açısından stratejik bir öneme sahip olduğunu vurgulayan Özçağdaş, şöyle devam etti:

"Cumhuriyet bilimdir, eğitimdir, akıldır, kültürdür. Atatürk’ün çizdiği hedef doğrultusunda eğitimi güçlendirmek ve kalkınmaya katkı sağlamak temel sorumluluğumuz. Bu doğrultuda il ve ilçe danışma kurullarımızı tamamladık. Genel Merkez’de oluşturduğumuz 22 komisyonda, 250’den fazla akademisyenle birlikte çalışarak parti programımızı güncelledik. Yakında Ankara’da yapılacak kurultayda, gençlere, öğretmenlere ve tüm yurttaşlara umut olacak politikalarımızı açıklayacağız."

Programda yer alamadığı için üzgün olduğunu belirten Özçağdaş, "Fiziken aranızda olamasam da gönlüm sizlerle. Emeği geçen tüm yol arkadaşlarıma selamlarımı iletiyorum. Hep birlikte daha güçlü bir örgüt yapısını inşa edeceğimize inanıyorum" dedi.