CHP olağanüstü kurultaya gidiyor: Doğal delegeler oy kullanmayacak

CHP’nin 21 Eylül’de gerçekleştireceği 22’nci Olağanüstü Kurultayı’nda Özgür Özel, tek aday olacak. CHP kaynaklarından edinilen bilgiye göre Özel, A Takımı’nda değişiklik yapmayacak. Bu kapsamda seçimde, blok liste yönteminin kullanılması önerilecek.

CHP’nin 22’nci Olağanüstü Kurultayı’nda bin 127 delege sandığa gidecek. İstanbul il delegelerinin oy kullanmayacağı olağanüstü kurultayda, doğal delege olan PM ve MYK üyeleri de “Hukuki açıdan sorun olmaması” için sandığa gitmeyecek.

GÜVEN OYLAMASI

Olağanüstü kurultayın gündeminde, “Güven Oylaması” da yer alacak. Delegeler, “Güven oylaması” kapsamında Özgür Özel için el kaldıracak. Güven oylamasının ardından seçime geçilecek. CHP’lilere göre, delegelerin tamamına yakını Özgür Özel’e oy verecek.

PARTİ İÇİ MUHALEFET

Edinilen bilgiye göre, “Parti içi muhalefet” olarak nitelendirilen ve “Kemal Kılıçdaroğlu’na yakın” olarak nitelendirilen bazı milletvekilleri olağanüstü kurultay için salona gitmeyecek. Ancak, “Parti içi muhalefet” Özgür Özel’in listesi karşısına bir liste çıkarmayacak.

LİSTELER MAHKEMEYE

CHP kaynaklarından edinilen bilgiye göre, olası bir manipülasyona karşı olağanüstü kurultayın hazirun cetveli ve oy kullanan kişilerin listesi, özenle incelenecek. Dosyalar, kurultayın ardından, Ankara 42’nci Asliye Hukuk Mahkemesi’ne gönderilecek.