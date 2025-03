CHP ön seçim sandıkları nerede? 23 Mart 2025 CHP İstanbul ön seçim sandıkları ve oy verme yerleri

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) 23 Mart 2025 Pazar günü ülke genelinde Cumhurbaşkanı adayını belirlemek için tüm yurttaşlara açık olacak bir şekilde ön seçim gerçekleştirecek. CHP, gözaltına alınan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tek aday olduğu cumhurbaşkanlığı ön seçimi için geri sayım başlamışken oy vermek isteyen yurttaşlar CHP ön seçim sandıkları nerede sorusunu gündeme getiriyor. 23 Mart’ta gerçekleştirilecek ön seçim kapsamında, 973 ilçeye kurulacak 4 bin sandığın yanı sıra, “Dayanışma Sandıkları” da kurulacağı belirtilirken İstanbul ön seçim sandıkları ve oy verme yerleri araştırması hız kazandı. CHP yaptığı açıklama ile yurt genelinde 23 Mart seçimi içerisinde Dayanışma Sandığı adı verilen sandığa, CHP üyesi olmayan yurttaşların oy atabileceğini duyurdu. Peki, CHP ön seçim sandıkları nerede? İşte 23 Mart 2025 CHP İstanbul ön seçim sandıkları ve oy verme yerleri!

CHP ÖN SEÇİM SANDIKLARI NEREDE?

CHP, gözaltına alınan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun tek aday olduğu ve yarın yapacağı cumhurbaşkanlığı ön seçimi için 81 ilde ve 973 ilçede 5 bin 600 sandık kuracak. Ön seçimde sadece üyeler değil, tüm yurttaşlar dayanışma sandığı ile oy kullanabilecek. Ön seçim sandıklarında oy kullanacak yurttaşlar nerede oy kullanabileceklerine dair www.onsecim.chp.org.tr internet adresi üzerinden il ve ilçe bilgilerini girerek öğrenebilecekler.

CHP Ön Seçim Sandıklarını Öğrenmek için Tıklayınız

23 Mart Pazar günü iki sandık kuruyoruz!



1️⃣ CHP üyelerinin oy kullanacağı sandık

2️⃣ Tüm vatandaşlarımızın oy kullanabileceği dayanışma sandığı



Demokrasiye sahip çıkmak için eşini, dostunu, komşunu al, gel! Teşvik et, eşlik et!



İSTANBUL ÖN SEÇİM SANDIKLARI VE OY VERME YERLERİ

İstanbul'un tüm ilçelerinde kurulacak ön seçim sandıkları ve oy verme yerleri şu şekilde:

İstanbul Adalar İlçesi ön seçim sandıkları ve oy verme yerleri:

Adaturka Kafe: Ayyıldız cad. 32 Heybeliada/Adalar

Burgazada Gönüllü Evi : Gezinti Yolu cad. 41 Burgazada/Adalar

Kınalıada Spor Kulübü Beşiroğlu sok. 10 Kınalıada/Adalar

MADEN MAH Princess Otel Maden, Yirmiüç Nisan Cd. No:23 D:2, 34970 Adalar/İstanbul

NİZAM MAH Princess Otel Maden, Yirmiüç Nisan Cd. No:23 D:2, 34970 Adalar/İstanbul

İstanbul Arnavutköy İlçesi ön seçim sandıkları ve oy verme yerleri:

ADNAN MENDERES KÖY KAHVESİ

BAKLALI OFİS / BÜRO

BOĞAZKÖY İSKLİLAL MH İBB YAŞAM MERKEZİ

CHP ARNAVUTKÖY İLÇE BAŞKANLIĞI

HADIMKÖY LOKAL

HARAÇÇI DÜĞÜN SALONU

İSLAMBEY MH TOKAT ZİLE UZUNKÖY DERNEĞİ

OFİS BOLLUCA MAH

TERKOS MAH. CHP İLÇE TEMSİLCİLİĞİ

İstanbul Ataşehir İlçesi ön seçim sandıkları ve oy verme yerleri:

ALEMKÖY SOSYAL YARDIMLAŞMA DERNEĞİ

ATAŞEHİR AĞRILILAR DERNEĞİ

ATAŞEHİR TÜKETİM KOOPERATİFİ

CHP ATAŞEHİR İLÇE BAŞKANLIĞI

DULUNDAZ KÖY DERNEĞİ

İMRANLI BOĞAZÖREN DERNEĞİ

İNAL AYDINOĞLU KÜLTÜR MERKEZİ

İNOVATA YAŞAM MERKEZİ

KAMELYA ÇARŞI

MUSTAFA SAFFET KÜLTÜR MERKEZİ

ONUR KIRAATHANESİ

YENİSAHRA AİLE ÇAY BAHÇESİ

İstanbul Avcılar İlçesi ön seçim sandıkları ve oy verme yerleri:

Ayhan Sk. No:13 FİRUZKÖY

Doktor Sadık Ahmet Cad., Güleryüz Sk. No:1 DENİZKÖŞKLER

Fevzi Çakmak Cad., No:2 AMBARLI

Hayat Sk. No:15 TAHTAKALE

İnönü Cad. No:30 YEŞİLKENT

Köroğlu Sk. No:124 MUSTAFA KEMAL PAŞA

Kuruçeşme Cad. Paşaeli Piknik Alanı Lokali GÜMÜŞPALA

Merkez Cami Sk. No:6 MERKEZ

Reşitpaşa Cad. No:132 CİHANGİR

Uran Cad. No:40 ÜNİVERSİTE

İstanbul Bağcılar İlçesi ön seçim sandıkları ve oy verme yerleri:

Anıl Düğün Salonu

İstanbulu Sevenler Kültür Day. Derneği

Kemer Düğün Salonu

Ordu İli Ünye Fatsa İlçeleri Kültür Yar.Derneği

Örnek Düğün Salonu

Sivas Evi Muhsin Yazıcıoğlu Konağı

Tokat Zile Ali Hoca Derneği

Umut 6 Düğün Salonu

Yaşam Düğün Salonu

İstanbul Bahçelievler İlçesi ön seçim sandıkları ve oy verme yerleri:

1.BÖLGE VİOLET DÜĞÜN SALONU-BAHÇELİEVLER MAH. HANIMELİ SK. NO.1 BAHÇELİEVLER/İST

2.BÖLGE GRAND MERT DÜĞÜN SALONU KOCASİNAN MERKEZ MAH.MAHMUTBEY CAD.NO.176 DAİRE.1 BAHÇELİEVLER/İST

3.BÖLGE VENTANA DÜĞÜN SALONU YENİBOSNA MERKEZ MAHALLESİ YILDIRIM BEYAZIT CAD. NO 181/C BAHÇELİEVLER/İST

4.BÖLGE ANİSA DÜĞÜN SALONU SOĞANLI MAHALLESİ KARADENİZ 1.SOKAK ÇAVUŞPAŞA CADDESİ NO.2 BAHÇELİEVLER/İSTANBUL

İstanbul Bakırköy İlçesi ön seçim sandıkları ve oy verme yerleri:

ATAKÖYLÜLER EVİ

BAKIRKÖY SANATÇILAR PARKI SPOR SALONU

BAKIRKÖY ZEYTİNLİK CUMHURİYET EVİ

CEVİZLİK MAH.KARTOPU SOKAK NO: 15 (ESKİ CEVİZLİK MAH.MUHTARLIĞI)

KARTALTEPE MİLLET PARKI ÇAY BAHÇESİ_ BELEDİYE TESİSİ

OSMANİYE MAH. FABRİKALAR GEÇİDİ SOK. NO.3 (OSMANİYE MEYDANI YAKINI)

ŞENLİKKÖY SPOR KLÜBÜ

YEŞİLKÖY KENT MÜZESİ

ZUHURATBABA YÜCESPOR TESİSLERİ

İstanbul Başakşehir İlçesi ön seçim sandıkları ve oy verme yerleri:

ALTINŞEHİR MAH CAMİİ ÖNÜ ÇAY BAHÇESİ OSMANLI CD. ÇETİN SK. NO:2

BAŞAK-BAŞAKŞEHİR (TÜMSAN) İRTİBAT OFİSİ İOSB TÜMSAN 2/Ü SAN SİT. C BLOK K:3 NO:80

BOĞAZKÖY iLÇE BAŞKANLIĞI BİNASI

GÜVERCİNTEPE MAH ACISU KÖY DERNEĞİ AHMET YESEVİ CD. GÖRÜMLÜ SK. NO:22

KAYAŞEHİR İRTİBAT OFİSİ ULUBATLI HASAN CAD. GİRİŞ F4

ŞAHİNTEPE ÖZGÜR GEÇGİL SAZ EVİ TÜRKER CD. MARTI SK. NO:44

ZİYA GÖKALP YAYLACIK DERNEĞİ BAĞLAR CD. BAĞLAR SK. NO:1

İstanbul Bayrampaşa İlçesi ön seçim sandıkları ve oy verme yerleri:

Mehmet Akif Ersoy Kültür Merkezi- YENİDOĞAN MAH. ABDİ İPEKÇİ CAD. NO: 70

İstanbul Beşiktaş İlçesi ön seçim sandıkları ve oy verme yerleri:

BEŞİKTAŞ EVLENDİRME DAİRESİ

LEVENT KÜLTÜR MERKEZİ

ORTAKÖY AFİFE JALE KÜLTÜR MERKEZİ

İstanbul Beykoz İlçesi ön seçim sandıkları ve oy verme yerleri:

ACARLAR site yönetim binası

ALİBAHADIR-ÖRNEKKÖY-ELMALI-MAHMUTŞEVKETPAŞA-ZERZAVATÇI Elmalı Keser cad.no:9 Emre Kraathanesi

ANADOLUHİSARI-GÖKSU-GÖZTEPE Göztepe Mah. Atatürk Cad. No:2 Ahmet Mithat Efendi Kültür Merkezi

BOZHANE-CUMHURİYET-GÖLLÜ-İSHAKLI-KILIÇLI-ÖĞÜMCE-PAŞAMANDIRA-POLONEZKÖY-RİVA M.Ali Şener Cad.Şehit Çeşmesi Yanı karavan park

ÇAMLIBAHÇE-ORTAÇEŞME-MERKEZ-YALIKÖY Çayır Cad. Belediye dükkanları no:25

ÇİĞDEM-PAŞABAHÇE Çiğdem mah fıstıkdibi sk no 2

ÇUBUKLU-RÜZGARLIBAHÇE vatan caddesi öztürk sokak 33 İlçe Başkanlığı

GÖRELE-BAKLACI-ÇENGELDERE-FATİH-ÇİFTLİK-YAVUZSELİM Çengeldere mah Çengeldere cad No.12 Aşkı El,if Garden

GÜMÜŞSUYU Gümüşsuyu caddesi no:94b beykoz/ istanbul

İNCİRKÖY ADİL MAH. OSMANBEY CAD. CİHAN HALISAHA SİTESİ NO: 9-11 İÇ KAPI NO: 1

KANLICA Kasapahmet sokak 2/c kanlıca cemiyeti alt kat

KAVACIK Otoğtepe Caddesi Taman sokak no 40 Mesudiyeliler derneği

SOĞUKSU Mehmet Akif Ersoy Caddesi no:143/bYücel Çelik Bilek Kültür Merkezi

TOKATKÖY-AKBABA -A.FENERİ- A.KAVAĞI- DERESEKİ- KAYNARCA -POYRAZ Tokatköy Mahallesi Sultan Aziz caddesi no:184/2

YENİMAHALLE Sağlık ocağı üstü Dr. Ömer Besim Paşa Cd. No:57

İstanbul Beylikdüzü İlçesi ön seçim sandıkları ve oy verme yerleri:

(Gürpınar - Dereağzı) Adres: Dereağzı Mahallesi İnönü Caddesi 28/40

(Marmara - Sahil) Adres: Marmara Mahallesi 105. Sokak DRC İş Merkezi

Barış Mahallesi - Büyükşehir Mahallesi Adres: Barış Mahallesi Peyami Safa Sokak Semerkant Line Avm içi

CHP Beylikdüzü İlçe Başkanlığı - Adnan Kahveci Mahallesi Osmanlı Caddesi No:17 Onur Plaza Kat:2

Cumhuriyet - Bizimkent Site Lokali - Cumhuriyet Mahallesi Derviş Eroğlu Caddesi Yaşam Vadisi

Kavaklı Mahallesi Marmara Caddesi Cevizli Konakları 73/1 Dükkan

Yakuplu Mahallesi 122. Sokak No: A16

İstanbul Beyoğlu İlçesi ön seçim sandıkları ve oy verme yerleri:

CHP BEYOĞLU İLÇE BAŞKANLIĞI/ASMALI MESCİT İSTİKLAL CD GALATASARAY İŞ HANI NO.120 KAT 2

HACIAHMET MAHALLESİ İPLİKÇİ FIRIN CAD NO.80

HACIAHMET MAHALLESİ SEFA MEYDANI SK NO4/A OLGUNLAR EMLAK

HALICIOĞLU MAH. AKIBET SOK. NO:3 ÇIKSALIN ÇAY BAHÇESİ

KAPTANPAŞA MAH. YAY SOK. NO:72 (KAPTANPAŞA MEYDAN - ŞOK MARKET YANI)

KEÇECİ PİRİ MAH. KARDEŞLER SOK. NO: 10

KILIÇALİ PAŞA MAH. AKARSU SOK. NO:30/A ORHAN KEMAL MÜZESİ

LEMAR DÜĞÜN SALONU/CAMİİKEBİR MAHALLESİ TURABİ CAD NO.107

Örnektepe Mahallesi Papatya Sokak No. 18 Giriş Kat

Piripaşa mahallesi Şaban deresi sokak no 23/27 B

PROF.TARIK TUNAYA SOKAK NO:11/3 ÖMERAVNİ MAH. SİMA KAFE EV YEMEKLERİ

SİMGE 1 DÜĞÜN SALONU PİYALEPAŞA FATİH SULTAN MİNBERİ CD NO.98

TOMTOM MAHALLESİ BOĞAZKESEN CAD. NO:43 TAYFUN PASAJI

İstanbul Büyükçekmece İlçesi ön seçim sandıkları ve oy verme yerleri:

19 Mayıs Mahallesi İstanbul 1 Cad. No:11 Büyükçekmece/ İSTANBUL (Saydağ Cafe & Lounge)

Ahmediye Mahallesi Çatalca Yolu Caddesi., No: 149 Büyükçekmece/ İSTANBUL

Alkent 2000 Mahallesi Yeditepe Yönetim Binası No:43-1 Büyükçekmece / İSTANBUL

Atatürk Mahallesi Atatürk Caddesi Dış Kapı No:21 Büyükçekmece / İSTANBUL

Çakmaklı Mahallesi Göl Şehir Sosyal Tesisleri BÜYÜKÇEKMECE/ İSTANBUL

Celaliye Mahallesi Uludere Sk. No:21/A BÜYÜKÇEKMECE / İSTANBUL (Celaliye Meydan Aktif Seçim Ofisi)

Cumhuriyet Mahallesi Gürpınar Yolu Cad., Şafak Sk., No:4 (Cumhuriyet Mahallesi Muhtarlık Arkası)

Dizdariye Mahallesi Kervansaray Sk. No:3/B Büyükçekmece/ İSTANBUL (Dizdariye Kervansaray Aktif)

Ekinoba Mahallesi Piri Reis Cad., No:2R BÜYÜKÇEKMECE / İSTANBUL (Ekinoba Hanedan Cafe)

Fatih Mahallesi Cengiztopel Cad. No:87 Büyükçekmece İSTANBUL (Fatih Mah. Palmiye Mey. Göbek) (Soyçebi)

Güzelce Mahallesi Güneş Cad. No:7 BÜYÜKÇEKMECE / İSTANBUL (Güzelce Seçim Ofisi)

Hürriyet Mahallesi Çiğdem Sokak No:20 BÜYÜKÇEKMECE / İSTANBUL (Düğün Salonu)

Kamiloba Mahallesi Mustafa Kemal Atatürk Cad., No:1 BÜYÜKÇEKMECE / İSTANBUL

Karaağaç Mahallesi Roman Derneği

Kumburgaz Mahallesi Burgaz Cad. No:8A (Büyük Mübadele Derneği)

Mimaroba Mahallesi Mustafa Kemal Bulvarı No:35/A1 BÜYÜKÇEKMECE / İSTANBUL (Batıköy Seçim Ofisi)

Mimarsinan Mahallesi İskele Cd., No:6 (Mimarsinan Eski Muhtarlık Binası)

Muratçeşme Mahallesi Yunus Emre Cad. No:65 (Çukur Kahvehane Muratçeşme Kiptaş Arkası)

Pınartepe Mahallesi Yeşilyurt Cad. Kama Sk. (Kastamonulular Derneği)

Sinanoba Mahallesi Makro Center (Funda Maral Büro)

Türkoba Mahallesi Kooperatifler Cad. Kiptaş Tepecik Konutları AVM No:3 (Kiptaş Yönetim Binası)

Ulus Mahallesi Kültür Cad. No:39B Ulus/ Tepecik- Kahvehane

İstanbul Çatalca İlçesi ön seçim sandıkları ve oy verme yerleri:

Sandık Alanı: AKALAN - Köy Kahvehanesi

Sandık Alanı: AYDINLAR - CANER Kafe

Sandık Alanı: BAHŞAYİŞ - Köy Kahvehanesi

Sandık Alanı: BAŞAK - Köy Kahvehanesi

Sandık Alanı: BELGRAT - Köy Kahvehanesi (Yemekhane)

Sandık Alanı: BİNKILIÇ - CHP Parti Temsilciliği Binası

Sandık Alanı: ÇAKIL - Köy Kahvehanesi

Sandık Alanı: ÇANAKÇA - Köy Kahvehanesi

Sandık Alanı: CELEPKÖY - Köy Kahvehanesi

Sandık Alanı: ÇİFTLİKKÖY - Köy Kahvehanesi

Sandık Alanı: DAĞYENİCE - Köy Kahvehanesi

Sandık Alanı: ELBASAN - Köy Kahvehanesi

Sandık Alanı: FERHATPAŞA - Nazım ÖZBAY Kültür Merkezi

Sandık Alanı: GÖKÇEALİ - Köy Kahvehanesi

Sandık Alanı: GÜMÜŞPINAR - Köy Kahvehanesi

Sandık Alanı: HALLAÇLI - Köy Kahvehanesi

Sandık Alanı: HİSARBEYLİ - Köy Kahvehanesi

Sandık Alanı: İHSANİYE - Köy Kahvehanesi

Sandık Alanı: İNCEĞİZ - Köy Kahvehanesi

Sandık Alanı: İZZETTİN - Köy Kahvehanesi

Sandık Alanı: KABAKÇA - Köy Kahvehanesi

Sandık Alanı: KALEİÇİ - Nazım ÖZBAY Kültür Merkezi

Sandık Alanı: KALFAKÖY - Muhtarlık Binası

Sandık Alanı: KARACAKÖY - Köy Kahvehanesi

Sandık Alanı: KARAMANDERE - Köy Kahvehanesi

Sandık Alanı: KESTANELİK - Klüp Köy Kahvehanesi

Sandık Alanı: KIZILCAALİ - Köy Kahvehanesi

Sandık Alanı: MURATBEY - Belediye Ek Hizmet Binası

Sandık Alanı: NAKKAŞ - Köy Kahvehanesi

Sandık Alanı: OKLALI - Köy Kahvehanesi

Sandık Alanı: ÖRCÜNLÜ - Arda Köy Kahvehanesi

Sandık Alanı: ÖRENCİK - Örencik Düğün Salonu

Sandık Alanı: ORMANLI - Köy Kahvehanesi

Sandık Alanı: OVAYENİCE - Köy Kahvehanesi

Sandık Alanı: SUBAŞI - Köy Kahvehanesi

Sandık Alanı: YALIKÖY - Köy Kahvehanesi

Sandık Alanı: YAYLACIK - Köy Kahvehanesi

Sandık Alanı: YAZLIKKÖY - Köy Kahvehanesi

İstanbul Çekmeköy İlçesi ön seçim sandıkları ve oy verme yerleri:

Sandık Alanı: CUMHURİYET PARK

Sandık Alanı: DERNEK İKRAM SOK NO :6 (MERKEZ MAH.)

Sandık Alanı: DESTİNA DÜĞÜN SALONU (MEHMET AKİF)

Sandık Alanı: DESTİNA DÜĞÜN SALONU ( ÇAMLIK , MEHMET AKİF , HAMİDİYE)

Sandık Alanı: DESTİNA DÜĞÜN SALONU ( ÇAMLIK)

Sandık Alanı: EKŞİOĞLU MAH.Kuran kursu Cd.No.34 Ekşioğlu mh.

Sandık Alanı: KAI DERNEĞİ (TAŞDELEN , GÜNGÖREN )

Sandık Alanı: KOÇULLU-SIRAPINAR-HÜSEYİNLİ. Gezici sandık.

Sandık Alanı: NİŞANTEPE MAH.saray caddesi No 250

Sandık Alanı: REŞADİYE KÖY DERNEK LOKALİ

Sandık Alanı: SULTAN SUYU CADDESİ KUZEY KIRAATHANESİ(NO:40) (ALEMDAĞ , ÇATALMEŞE)

Sandık Alanı: YEŞİLYURT DÜĞÜN SALONU (AYDINLAR , SOĞUKPINAR)

Sandık Alanı: YEŞİLYURT DÜĞÜN SALONU (CUMHURİYET)

İstanbul Esenler İlçesi ön seçim sandıkları ve oy verme yerleri:

Sandık Alanı: Akgün Düğün Salonu

Sandık Alanı: Dr. Kadir Topbaş Kültür Sanat Merkezi

Sandık Alanı: Esenler Belediyesi Kültür Merkezi

Sandık Alanı: İBB Prof. Dr. Adem Baştürk Kültür Merkezi

Sandık Alanı: Nemtaş Düğün Salonu

Sandık Alanı: YADRAN DÜĞÜN SALONU

İstanbul Esenyurt İlçesi ön seçim sandıkları ve oy verme yerleri:

Sandık Alanı: 1. BÖLGE SUNFLOWER - AŞIK VEYSEL, ESENKENT, KOZA, ORHANGAZİ VE GEZİCİ SANDIK

Sandık Alanı: 10. BÖLGE - İSTİKLAL, ŞEHİTLER, BATTALGAZİ VE GEZİCİ SANDIK (HAMDİ DÜZGÜN SKM)

Sandık Alanı: 2. BÖLGE ÇILDIRLILAR DRN.- ÇINAR, PINAR, ÖRNEK, SELAHADDİN EYYÜBİ VE GEZİCİ SANDIK

Sandık Alanı: 3. BÖLGE EMİRDOLU DRN. - ARDIÇLI, SÜLEYMANİYE VE GEZİCİ SANDIK

Sandık Alanı: 4. BÖLGE ERZİNCANLILAR DRN.- AKŞEMSEDDİN,- İNCİRTEPE, İNÖNÜ, YUNUS EMRE VE GEZİCİ SANDIK

Sandık Alanı: 5. BÖLGE ------ T.ÖZAL, SAADETDERE , ZAFER , NAMIK KEMAL VE GEZİCİ SANDIK

Sandık Alanı: 6. BÖLGE ADRES - AKEVLER , TALATPAŞA VE GEZİCİ SANDIK

Sandık Alanı: 7. BÖLGE ADRESLER - MEHTERÇEŞME -M. AKİF ERSOY- GÜZELYURT - YEŞİLKENT - MEVLANA VE GEZİCİ SANDIK

Sandık Alanı: 8. BÖLGE ESKİ SKM OFİSİ - B.HAYRETTİN PAŞA, CUMHURİYET, PİRİ REİS VE GEZİCİ SANDIK

Sandık Alanı: 9. BÖLGE ADRES - HÜRRİYET, N.FAZIL VE GEZİCİ SANDIK

Sandık Alanı: İlçe Merkezi/- MERKEZ MAH, YENİKENT, SULTANİYE, FATİH, ÜÇEVLER, GEZİCİ VE SEYYAR SANDIK



İstanbul Eyüpsultan İlçesi ön seçim sandıkları ve oy verme yerleri:

Sandık Alanı: AKŞEMSETTİN MAHALLE TEMSİLCİLİĞİ / Cengiz Topel Cad. No:50

Sandık Alanı: DEFTERDAR MAH. GÜLDALI SK. NO:1 TEYFİK KIRAATHANESİ

Sandık Alanı: DÜĞMECİLER MAHALLESİ TEMSİLCİLİĞİ / Necip Okaner Sk. No:1/B

Sandık Alanı: EMNİYETTEPE MAH. MEHMET AKİF ERSOY CAD. NO:28/A

Sandık Alanı: ESENTEPE MAH. GÖKMEN KUAFÖR / Mor Lale Sk. No:10/A

Sandık Alanı: GÖKTÜRK MAHALLE TEMSİLCİLİĞİ / Belediye Cad. Tontaş İş Merkezi K:1 D:8

Sandık Alanı: GÜZELTEPE MAHALLE TEMSİLCİLİĞİ / Barbaros Cad. Metin Sokak. No:1

Sandık Alanı: İSLAMBEY MAH. YEŞİM DÜĞÜN SALONU

Sandık Alanı: Karsu Düğün Salonu Çırçır

Sandık Alanı: KEMERBURGAZ MAHALLE TEMSİLCİLİĞİ / Abdülhamithan Cad. No:83

Sandık Alanı: MERKEZ MAH. KÖPRÜLÜ SPOR KULÜBÜ

Sandık Alanı: NİŞANCI MAHALLESİ GÜL BAHÇE KAFE

Sandık Alanı: RAMİ CUMA MAHALLE TEMSİLCİLİĞİ / Bosna Cad. No:29

Sandık Alanı: SAKARYA MAH. ORHANGAZİ SK. YILDIZLAR ÇAY OCAĞI

Sandık Alanı: SEYYAR SANDIK

Sandık Alanı: SİLAHTARAĞA MAH. PINAR CAD. NO:14/16

Sandık Alanı: TANIR KÖY DERNEĞİ KARADOLAP / Çıkrık Sokak No:27

Sandık Alanı: Tüm Balkanlar Derneği Alibeyköy

Sandık Alanı: YEŞİLPINAR MAH. CANAN SOKAK. NO:24 (KUAFÖR)

İstanbul Fatih İlçesi ön seçim sandıkları ve oy verme yerleri:

Sandık Alanı: çay ocağı(karagümrük)

Sandık Alanı: ÇEVRE DÜĞÜN SALONU

Sandık Alanı: İBRAHİM ÇAVUŞ PARKI (MEVLANAKAPI)

Sandık Alanı: IŞILIM ÇAY EVİ (ŞEHREMİNİ)

Sandık Alanı: KARİYE ŞEHİR PARKI

Sandık Alanı: MARDİN DERNEĞİ (YEDİKULE)

Sandık Alanı: TARİHİ HAVUZLU KAFE (EMİNÖNÜ)

Sandık Alanı: ZEYREK

Sandık Alanı: ZÜBEYDE HANIM KÜLTÜR MERKEZİ

İstanbul GAZİOSMANPAŞA İlçesi ön seçim sandıkları ve oy verme yerleri:

Sandık Alanı: GAZİOSMANPAŞA KÜLTÜR MERKEZİ

Sandık Alanı: KARADENİZ MAHALLESİ TEMSİLCİLİĞİ

Sandık Alanı: KARAYOLLARI MAHALLESİ TEMSİLCİLİĞİ

Sandık Alanı: MEVLANA MAHALLESİ TEMSİLCİLİĞİ

Sandık Alanı: YENİ MAHALLE BİNGÖL KARER DERNEĞİ

İstanbul Güngören İlçesi ön seçim sandıkları ve oy verme yerleri:

Sandık Alanı: (Gençosman, Sanayi ve Merkez Mahalleleri Sandık adresleri) İBB Erdem Bayazıt Kültür Merkezi

Sandık Alanı: A.Nafiz Gürman - Kınalıtepe sk.No:26/A

Sandık Alanı: Akıncılar - İnönü cd.No:117

Sandık Alanı: Güneştepe - Yeşiltepe cd.Bağdat sk.No:29

Sandık Alanı: Güven Mahallesi- Marmara cd. No:34/C Özbakış Emlak

Sandık Alanı: Haznedar - Ege sk.No:20

Sandık Alanı: Mareşal Çakmak - Ortaç cd.No:42/A

Sandık Alanı: Mehmet Nesih Özmen-Tozkoparan - Maden-İş Lokali

İstanbul Kadıköy İlçesi ön seçim sandıkları ve oy verme yerleri:

Sandık Alanı: Caferağa Spor Salonu

İstanbul Kağıthane İlçesi ön seçim sandıkları ve oy verme yerleri:

Sandık Alanı: AYDIN DÜĞÜN SALONU

Sandık Alanı: ÇELİKTEPE MAHALLE TEMSİLCİLİĞİ

Sandık Alanı: CHP KAĞITHANE İLÇE BAŞKANLIĞI

Sandık Alanı: DERSİM DERNEĞİ FEDERASYONU

Sandık Alanı: İSPAR İŞ MERKEZİ

Sandık Alanı: NEW BAHAR DÜĞÜN SALONU

Sandık Alanı: ÖZBAĞI KÖY DERNEĞİ

Sandık Alanı: REFAHİYE BİRLİK KIRAATHANESİ

Sandık Alanı: UZAY DÜĞÜN SALONU

İstanbul Kartal İlçesi ön seçim sandıkları ve oy verme yerleri:

Sandık Alanı: BÜKLÜ DÜĞÜN SALONU

Sandık Alanı: CUMHURİYET MAHALLESİ BÜYÜK OFİS

Sandık Alanı: DOĞU KARADENİZLİLER KÜLTÜR DERNEĞİ

Sandık Alanı: KARTAL BELEDİYESİ EKOLOJİK ÇADIR

Sandık Alanı: KARTAL BELEDİYESİ HÜRRİYET KÜLTÜR MERKEZİ

Sandık Alanı: KARTAL BELEDİYESİ SOĞANLIK KÜLTÜR MERKEZİ

Sandık Alanı: KARTAL BELEDİYESİ UĞURMUMCU KÜLTÜR MERKEZİ

Sandık Alanı: KARTAL BELEDİYESİ YAKACIK KÜLTÜR MERKEZİ

Sandık Alanı: KARTAL BELEDİYESİ YALI-YUNUS-TOPSELVİ KÜLTÜR MERKEZİ

Sandık Alanı: MBOY DÜĞÜN SALONU

İstanbul Küçükçekmece İlçesi ön seçim sandıkları ve oy verme yerleri:

Sandık Alanı: ATATÜRK MAH. YILDIZ DÜĞÜN SALONU

Sandık Alanı: CENNET MAH. YEŞİLOVA MAH. TANSEL CAD. NO:90 (ARAS KLİNİĞİNİN KARŞI KÖŞESİ)

Sandık Alanı: CUMHURİYET MAH. YENİMAHALLE MAH. ŞÖLEN DÜĞÜN SALONU İNÖNÜ CAD. NO:67

Sandık Alanı: FATİH MAH. BİRD BOX KAFE. (GÜL SOK.NO:7 KARAKOL YANI)

Sandık Alanı: FEVZİ ÇAKMAK MAH. - BEŞYOL MAH.- TEVFİKBEY MAH. KEMAL PAŞA İLÇE BAŞKANLIĞI. KİRAZLI SOK. 9/3 TEVFİKBEY MAH.

Sandık Alanı: HALKALI MAH.BURCU DÜĞÜN SALONU. MAHMUTBEY CAD. NO:10 HALKALI

Sandık Alanı: İNÖNÜ MAH. KARDELEN DÜĞÜN SALONU. MASLAK ÇEŞME CAD. NO:183 (PAZARTESİ PAZARI KARŞISI)

Sandık Alanı: İSTASYON MAH. TOKAT ALMUS DEREKÖY DERNEĞİ. (1431.SOKAK NO:38/A)

Sandık Alanı: KANARYA MAH. NUSAYBİN VE ÇEVRE KÖYLERİ DERNEĞİ. (DR. SADIK AHMET CAD. NO123)

Sandık Alanı: KARTALTEPE MAH. (2. ORKİDE SK. NO:8)

Sandık Alanı: KEMALPAŞA MAH. İLÇE BAŞKANLIĞI KİRAZLI SOK. NO:9/3 TEVFİKBEY MAH.

Sandık Alanı: MEHMET AKİF MAH. TOKAT REŞADİYE BÜŞÜRÜM DERNEĞİ. (UĞURLU SOK. NO:30)

Sandık Alanı: SÖĞÜTLÜÇEŞME MAH. SEYYİTLER DERNEĞİ. (ALTINCAN SOK. NO:3)

Sandık Alanı: SULTANMURAT MAH. SULTANMURAT HALK OYUNLARI DERNEĞİ. (EMSAL SOK. NO:9)

Sandık Alanı: YARIMBURGAZ MAH. 2.YONCA SOK. NO:34 (ÖZNUR NALBUR KARŞISI)

İstanbul Maltepe İlçesi ön seçim sandıkları ve oy verme yerleri:

Sandık Alanı: ALTAYÇEŞME: YAŞAR KEMAL KÜLTÜR MERKEZİ: ALTAYÇEŞME MAH. KIŞLALI CAD. NO.18 MALTEPE İSTANBUL

Sandık Alanı: ALTINTEPE - MALATYA ARAPKİR ONAR KÖYÜ DERNEĞİ: ALTINTEPE MAH. HÜSNİYE CAD. ALİPAŞA SOK. NO.21 MALTEPE/ İSTANBUL

Sandık Alanı: AYDINEVLER - ÇANKIRI-ÇERKEŞ DERNEĞİ: AYDINEVLER MAH. KIRÇİÇEĞİ CAD. NO: 31/A MALTEPE İST.

Sandık Alanı: B.BAKKALKÖY - Büyükbakkalköy muhtarlık, Yeşilçam Sokaği No:1, 34858 Maltepe/İstanbul

Sandık Alanı: BAĞLARBAŞI - CHP MALTEPE İLÇE BAŞKANLIĞI: BAĞDAT CAD. GÜVEN İŞ MERKEZİ NO:415/ 105 MALTEPE/ İST.

Sandık Alanı: BAŞIBÜYÜK - BAŞIBÜYÜK SPOR KULÜBÜ: BAŞIBÜYÜK MAH. BAŞIBÜYÜK YOLU CAD. NO:5 MALTEPE/ İSTANBUL

Sandık Alanı: CEVİZLİ - MALTEPE BELEDİYESİ CEVİZLİ KADIN DAYANIŞMA VE SOSYAL YAŞAM MERKEZİ: "MALTEPE BELEDİYESİ CEVİZLİ MAHALLE EVİ AKASYA SOKAK NO:12/1"

Sandık Alanı: ÇINAR - MALTEPE MEKAN: ÇINAR MAH. ADNAN KAHVECİ BULVARI NO: 6 MALTEPE/ İSTANBUL

Sandık Alanı: ESENKENT - ESENKENT MAH. TAHSİN PAŞA SOK. NO.5 MALTEPE/ İSTANBUL

Sandık Alanı: FEYZULLAH - CHP MALTEPE İLÇE BAŞKANLIĞI: BAĞDAT CAD. GÜVEN İŞ MERKEZİ NO:415/ 105 MALTEPE/ İST.

Sandık Alanı: FINDIKLI - FINDIKLI ERZURUMLULAR DERNEĞİ - FINDIKLI MAH. IŞILTI SOK. NO.54 MALTEPE/ İSTANBUL

Sandık Alanı: GİRNE - GİRNE MAH. BAŞÖĞRETMEN SOK. NO:15 MALTEPE/ İST.

Sandık Alanı: GÜLENSU - GÜLENSU MAH. MESUT CAD. GÜLTEN SOK. NO: 1 MALTEPE/ İST.

Sandık Alanı: GÜLSUYU - Türkan Saylan Kültür Merkezi Gülsuyu Kavşağı No:100, 34848 Maltepe/İstanbul

Sandık Alanı: İDEALTEPE - MALTEPE BELEDİYESİ YILMAZ MIZRAK KÜLTÜR MERKEZİ: İDEALTEPE MAH. MIZRAK SOK. NO.4 B MALTEPE/ İSTANBUL

Sandık Alanı: KÜÇÜKYALI - MALTEPE MEKAN: ÇINAR MAH. ADNAN KAHVECİ BULVARI NO: 6 MALTEPE/ İST.

Sandık Alanı: YALI - "ADD MALTEPE ŞUBESİ YALI MAHALLESİ KARAAĞAÇ SOKAK NO: 17/ A MALTEPE /İSTANBUL"

Sandık Alanı: ZÜMRÜTEVLER - SİVAS-YILDIZELİ DOĞANLI KÖYÜ DERNEĞİ: ZÜMRÜTEVLER MAH. PINARCIK SOK. NO: 4 MALTEPE/İST.

İstanbul Pendik İlçesi ön seçim sandıkları ve oy verme yerleri:

Sandık Alanı: 1. Bölge (Batı Mahallesi Çiğdem Sokak No:2 CHP Pendik İlçe Başkanlığı)

Sandık Alanı: 10. Bölge (Fatih Mh. Hürriyet Cd. No:71 Mihman Cafe)

Sandık Alanı: 11.Bölge(Kaynarca Mh. Deniz Cd. No:34/A Çağrı Market Karşısı)

Sandık Alanı: 2. Bölge (Dumlupınar Mahallesi Güneş Sokak No:40 Mesudiye Güneyce Köyü Derneği)

Sandık Alanı: 3. Bölge (Sülüntepe: Sülüntepe Mh. Mevlana Cd. No:84 ,Ertuğrulgazi: Ertuğrulgazi Mh. Atıf Efendi Cd. No:39A, Şeyhli: Molla Gürani Cd. No:33 Rüzgar Cafe)

Sandık Alanı: 4. Bölge (Mustafa Akyol Cd. Grup Center İş Merkezi 11/7 Vizyon Davet Salonu)

Sandık Alanı: 5. Bölge (Kurtköy Mh. Hisarcık Sk. No:1 D:3 CHP Kurtköy İrtibat Bürosu)

Sandık Alanı: 6.Bölge(Çamçeşme Mh. Misak-ı Milli Cd. No:36 Çamçeşme Düğün Salonu)

Sandık Alanı: 7.Bölge(Kavakpınar Mh. Abdi İpekçi Cd. Tuğba Sk. No:1 Kral Düğün Salonu)

Sandık Alanı: 8.Bölge(Güllübağlar Mh. Sarayiçi Sk. No:12 CHP Güllübağlar İrtibat Bürosu)

Sandık Alanı: 9.Bölge(Güzelyalı Mh. Akpınar Cd. No:8 Papatya Düğün Salonu)

İstanbul Sancaktepe İlçesi ön seçim sandıkları ve oy verme yerleri:

Sandık Alanı: DOĞANLAR DÜĞÜN SALONU

Sandık Alanı: KADİR TOPBAŞ KÜLTÜR MERKEZİ

Sandık Alanı: MUSTAFA ÖNCEL KÜLTÜR MERKEZİ

Sandık Alanı: SAMANDIRA MAHALLE EVİ

İstanbul Sarıyer İlçesi ön seçim sandıkları ve oy verme yerleri:

Sandık Alanı: AYAZAĞA MAH. RAUF DENKTAŞ KÜLTÜR MERKEZİ AYAZAĞA MAH. NACİ CANAN TUNCER SOK.

Sandık Alanı: BAHÇEKÖY MERKEZ-BAHÇEKÖY KEMER-BAHÇEKÖY YENİ MAH.BAHÇEKÖY SEÇİM İRTİBAT BÜROSU -MERKEZ MAH. BEKİR SITKI EVCİMEN SOK. NO:5/2A

Sandık Alanı: BALTALİMANI-FATİH SULTAN MEHMET MAH. FSM MAH.DUMLUPINAR SOK. NO:33

Sandık Alanı: BÜYÜKDERE MAH. CHP SARIYER İLÇE BAŞKANLIĞI ALBAYRAK SOK .

Sandık Alanı: ÇAMLITEPE (DERBENT) MAH. SARIYER BELEDİYESİ YAŞAR KEMAL KÜLTÜR MERKEZİ

Sandık Alanı: ÇAYIRBAŞI MAH. ÇAYIRBAŞI STADI -ÇAYIRBAŞI BAHÇEKÖY CAD. NO:54 E

Sandık Alanı: CUMHURİYET MAH. CUMHURİYET YAŞAM EVİ CUMHURİYET ARABA YOLU CAD. NO:45

Sandık Alanı: DARÜŞŞAFAKA MAH. DARÜŞŞAFAKA YAŞAM EVİ DARÜŞŞAFAKA GEZGİN SOK.

Sandık Alanı: DEMİRCİKÖY-KUMKÖY(KİLYOS) MAH. KİLYOS YAŞAM EVİ KALECİK CAD.NO:11

Sandık Alanı: EMİRGAN-REŞİTPAŞA MAH. REŞİTPAŞA CAFE TERAS REŞİTPAŞA TUNCAY ARTUN CAD. NO:5

Sandık Alanı: FERAHEVLER MAH. TÜRKAN SAYLAN KÜLTÜR MERKEZİ FERAHEVLER MUHTAR CAD. NO:15

Sandık Alanı: GÜMÜŞDERE-KISIRKAYA MAH. GÜMÜŞDERE MAH. GÜMÜŞDERE CAD. NO:68

Sandık Alanı: HUZUR MAH. OYAK SİTESİ HUZUR SOSYAL TESİSLERİ

Sandık Alanı: İSTİNYE-POLİGON MAH. İSTİNYE CAD. NO:1 İSTİNYE PTT YANI

Sandık Alanı: KİREÇBURNU-TARABYA MAH. KİREÇBURNU SEMT EVİ ARABAYOLU CAD. NO:227

Sandık Alanı: KOCATAŞ-KAZIM KARABEKİR PAŞA MAH. 2 TEMMUZ PARKI KAZIM KARABEKİR PAŞA MAH. KÜÇÜK SOK. NO:48

Sandık Alanı: MADEN MAH. MADEN MAHALLESİ ŞİFA YAŞAM EVİ

Sandık Alanı: MASLAK MAH. K.Y.C TÜRKİYE POLİS EMEKLİLERİ DERNEĞİ SARIYER ŞUBESİ MASLAK MAH. ALİ EVCİMEN CAD. NAZMİ AKBACI İŞ MERKEZİ NO:19/1A

Sandık Alanı: PINAR MAH. SARIYER BELEDİYESİ BKSM PINAR MAH. NO:4

Sandık Alanı: PTT EVLERİ MAH. PTT EVLERİ MAHALLESİ SEMT EVİ SÜMBÜL SOK .

Sandık Alanı: RUMELİ KAVAĞI MAH. RUMELİ KAVAĞI SEMT EVİ MAREŞAL FEVZİ ÇAKMAK MAHALLE KONAĞI MUHTARLIĞI

Sandık Alanı: RUMELİHİSARI MAH. RUMELİ HİSARI SEMT EVİ NİSPETİYE CAD. NO:139

Sandık Alanı: SARIYER MERKEZ MAH. RIFAT ILGAZ KÜLTÜR MERKEZİ SARIYER MERKEZ ŞEHİT MİTHAT YILMAZ CAD. NO:85

Sandık Alanı: USKUMRUKÖY MAH. USKUMRUKÖY MAH. ILGIN SOK. ARIKÖY SOSYAL TESİSLERİ

Sandık Alanı: YENİ MAH.

Sandık Alanı: YENİKÖY MAH. YENİKÖY YAŞAM EVİ MİMAR SİNAN PARKI İÇİ BAĞLAR MEVKİ

Sandık Alanı: ZEKERİYAKÖY-RUMELİFENERİ-GARİPÇE MAH. MEDYAKENT SİTESİ SOSYAL TESİSLERİ YEŞİLTAŞ SOK. NNNO:5

İstanbul Silivri İlçesi ön seçim sandıkları ve oy verme yerleri:

Sandık Alanı: DEĞİRMENKÖY GREEN CAFE - FEVZİ PAŞA MAH.GAZİ PAŞA CAD.ÇAMLIK İÇİ 2/1

Sandık Alanı: DEĞİRMENKÖY İSMETPAŞA MAH.GAZİ PAŞA CAD.ÇAMLIK İÇİ 2/1

Sandık Alanı: DÜĞÜN SALONU - ALİPAŞA MAH.

Sandık Alanı: KÖY KAHVESİ ÇAMLI ÇEŞME SOK.NO:4

Sandık Alanı: KÖY KAHVESİ - BALCIOĞLU SOK HAVUZ ÜSTÜ NO 1

Sandık Alanı: KÖY KAHVESİ - BÜYÜKÇAVUŞLU MAH.BÜYÜKÇAVUŞLU CAD.NO:129/B

Sandık Alanı: KÖY KAHVESİ - ÇAYIRDERE KÖYÜ DEKOR SOK NO:11

Sandık Alanı: KÖY KAHVESİ - CHP ORTAKÖY MAH.ÖRGÜTÜ DOĞU SOK.NO:19 ORTAKÖY

Sandık Alanı: KÖY KAHVESİ - CUMHURİYET MAH.DR CEMAL KOZANOĞLU CAD.NO:50

Sandık Alanı: KÖY KAHVESİ - GÜMÜŞYAKA MAH.ALBENİ SOK.NO 9/1

Sandık Alanı: KÖY KAHVESİ - KADIKÖY MAH.DÜĞÜN SALONU EK BİNASI

Sandık Alanı: KÖY KAHVESİ - KAVAKLI HÜRRİYET VE İSTİKLAL CELİL SOK.NUMARA 3

Sandık Alanı: KÖY KAHVESİ - MUHSİN YAZICI OFLU CAD.TEK SOK NO 101

Sandık Alanı: KÖY KAHVESİ - SAFRANBOLU CAD.NO 10

Sandık Alanı: KÖY KAHVESİ - SANCAKTEPE MAH.BÜYÜK ÖNDER ATATÜRK CAD.NO:2

Sandık Alanı: KÖY KAHVESİ - SİNEKLİ MAH.KÖY KAHVESİ

Sandık Alanı: KÖY KAHVESİ - VATAN CAD.URALLAR SOK NO:2

Sandık Alanı: KÖY KAHVESİ -BÜYÜK SİNEKLİ KÖYÜ AKŞEMSETTİN CAD.2/3 A

Sandık Alanı: KÖY KAHVESİ BEYCİLER GÖKYÜZÜ CAD.38/A

Sandık Alanı: KÖY KAHVESİ BÜYÜK KILIÇLI LAİKLİK CAD.GARİPLER SOK.NO.8

Sandık Alanı: KÖY KAHVESİ ÇELTİK MAH.ÇANTA CAD.NO 23 E

Sandık Alanı: KÖY KAHVESİ KÜÇÜK KILIÇLI HAMAMDERE CAD. NO 1

Sandık Alanı: OFİS - AKÖREN MAH SAĞLIK CAD.NO:31/B

Sandık Alanı: OFİS - BEKİRLİ MAH. İNCİRLİ CAD.

Sandık Alanı: OFİS - SEMİZKUMLAR MAH. TAÇ SOK.9/A

Sandık Alanı: ÖZ ALİBEYLİLER DERNEĞİ - YENİ MAH.EREN YILDIRIM SOK NO 7 SİLİVRİ

Sandık Alanı: PİRİMEHMETPAŞA MAH.HALAY SOK.SİLİVRİ İŞ MERKEZİ.KAT 5 CHP SİLİVRİ İLÇE BAŞKANLIĞI

Sandık Alanı: SAYALAR ALİ ERDİ KIRAATHANESİ - SAYALAR MAH.MEYDAN CAD.NO 45

Sandık Alanı: SELİMPAŞA BEDESTEN DÜKKANLARI - SELİMPAŞA MERKEZ MAH.ATATÜRK CAD.NO:24 BLOK 11 DÜKKAN 2

Sandık Alanı: SEYMEN KÖY DÜĞÜN SALONU - SEYMEN KÖYÜ GAZİYİĞİT CAD.NO 1

Sandık Alanı: YOLÇATI TOPLANTI SALONU - HAVUZLAR SOK.NO:3

İstanbul Sultanbeyli İlçesi ön seçim sandıkları ve oy verme yerleri:

Sandık Alanı: Fatih mahallesi şalgamlı caddesi 157 D Sultanbeyli/istanbul

Sandık Alanı: Abdurrahman Gazi Mah. Sezgin Sk. No:13 Daire:3 Sultanbeyli/İstanbul

Sandık Alanı: Adil Mah. Hamidiye Cd. No 27/a Askerlik Şubesi Yanı Sultanbeyli / İstanbul

Sandık Alanı: Ahmet Yesevi Mah.Barbaros Cd. Caferi Sadık Sokak No : 1 Sultanbeyli / İstanbul

Sandık Alanı: Akşemsettin Mah. Su kenarı Cd. Kamacı Sk. No:7 Daire: 1 Sultanbeyli/ İstanbul

Sandık Alanı: Battalgazi Mah. Mukaddes Cd. No:2 Akkuşlular Derneği Lokali Sultanbeyli / İstanbul

Sandık Alanı: Hamidiye Mah. Seyyit Kutup Cd. No: 28 Sultanbeyli / İstanbul

Sandık Alanı: Hasanpaşa Mah. Necip Fazıl Cd. No:37 Sultanbeyli / İstanbul

Sandık Alanı: Mecidiye Mah. Bahriye Sk. No:34 Sultanbeyli/ İstanbul

Sandık Alanı: Mimarsinan mah.can sok.No:14 Tokat Yenisu derneği Sultanbeyli/İstanbul

Sandık Alanı: Turgut reis mah.çamlık cad.kuşçu sok.No:1 Varto kıraathanesi sokağı girişi Sultanbeyli/İST

Sandık Alanı: Yavuz Selim Mah. Enver Ergin Sk. No:19 Sultanbeyli/İstanbul

İstanbul Şile İlçesi ön seçim sandıkları ve oy verme yerleri:

Sandık Alanı: Ağva Ek Hizmet Binası ve Kültür Merkezi

Sandık Alanı: İBB Şile Kültür Merkezi

İstanbul Şişli İlçesi ön seçim sandıkları ve oy verme yerleri:

Sandık Alanı: Cemil Candaş Kent Kültür Merkezi

Sandık Alanı: Derviş Eroğlu Kültür Merkezi

Sandık Alanı: Destan Düğün Salonu

Sandık Alanı: Nazım Hikmet Kültür Merkezi

Sandık Alanı: Şişli Belediyesi Gülbahar Mahalle Evi

Sandık Alanı: Şişli Belediyesi Kuştepe Kültür Merkezi

İstanbul Tuzla İlçesi ön seçim sandıkları ve oy verme yerleri:

Sandık Alanı: AYDINLI MAHALLESİ Bingöl Yayladere Çalıkağıl Köyü Yrd. Der. Aydınlı Mah. Uras Çıkmazı Sk. No:2 Tuzla

Sandık Alanı: ÇEŞME MEYDANI - CAMİ-POSTANE Cami Mahallesi Atatürk Caddesi No:46 Tuzla

Sandık Alanı: EVLİYA ÇELEBİ MAHALLESİ Şinasi Dural Caddesi No: 70 / F Tuzla / İstanbul

Sandık Alanı: İLÇE BAŞKANLIĞI-AYDINTEPE-İÇMELER Aydıntepe Mah. Dr. Sadık Ahmet Cd. No:1\1 Tuzla

Sandık Alanı: ORHANLI MAHALLESİ-Mescit Mah Demokrasi CD No 55/1 Tuzla Belediyesi Ek Hizmet Binası karşısı (Aydın Elektrik Yanı) Tuzla

Sandık Alanı: ŞİFA MAHALLESİ Egemenlik Caddesi No:23 Tuzla

Sandık Alanı: TOKER AİLE ÇAY BAHÇESİ-İSTASYON MAH. Ada Sokak no:1 (Marmaray Tuzla İstasyon Durağı Yanı ) Tuzla

Sandık Alanı: TÜRKAN CAFE- MİMAR SİNAN MAHALLESİ Mersin Sokak No:14 Tuzla

Sandık Alanı: YAYLA MAHALLESİ- Fevzi Çakmak Cad No:42 (Boş Dükkan)Tuzla

İstanbul Ümraniye İlçesi ön seçim sandıkları ve oy verme yerleri:

Sandık Alanı: Dört Mahalle Temsilciliği/Cemil Meriç Mh Alemdağ Cd. KızılIrmak İş hanı No:281/1A Kat:2 Ümraniye/İstanbul

Sandık Alanı: Erzincan Refahiye Çıragediği Derneği - Yukarı Dudullu Mah. Suvari Sok. No:6 Daire: 3A Ümraniye/İstanbul

Sandık Alanı: Haldun Alagaş Spor Kompleksi Yamanevler Mh Alemdağ Cd. No:167 Ümraniye/İstanbul

Sandık Alanı: Topağacı Mh. Topağacı cd. No:12 Ümraniye/İstanbul (Topağacı Muhtarlığı Karşısı)

Sandık Alanı: Ümraniye Tokatlılar Derneği - Yukarı Dudullu Mah. Alemdağ Cad. No:814/1 Ümraniye/İstanbul (Metro Corner Yanı)

İstanbul Üsküdar İlçesi ön seçim sandıkları ve oy verme yerleri:

Sandık Alanı: BARBAROS MAH. MÜTEVELLİ ÇEŞME CAD. ATAYURT SİTESİ B BLOK NO:29 D ÜSKÜDAR

Sandık Alanı: BURHANİYE MAH. AKŞEMSETTİN SOKAK NO:22 B ÜSKÜDAR

Sandık Alanı: CUMHURİYET HALK PARTİSİ ÜSKÜDAR İLÇE BAŞKANLIĞI

Sandık Alanı: CUMHURİYET MAH. ESATPAŞA CAD. ÖZANAKENT SİTESİ ÜSKÜDAR

Sandık Alanı: DİYARBAKIRLILAR DERNEĞİ LOKALİ KÜÇÜKSU MAH. MİLLET CAD. NO:1

Sandık Alanı: FERAH MAH. BAĞ SOKAK NO:5 A ÜSKÜDAR

Sandık Alanı: GÜZELTEPE MAH. NAMAZGAH CAD. NO:53D ÜSKÜDAR

Sandık Alanı: LOKAL ÇENGELKÖY MAH. KALDIRIM CAD. ÖRME SİTESİ NO:46 ÜSKÜDAR

Sandık Alanı: ÜNALAN MAH. AYAZMA CAD. NO:55 ÜSKÜDAR

Sandık Alanı: YAVUZTÜRK MAH. KARADENİZ CAD. NO:118 B ÜSKÜDAR

İstanbul Zeytinburnu İlçesi ön seçim sandıkları ve oy verme yerleri:

Sandık Alanı: İBB KAZLIÇEŞME SOSYAL TESİSLERİ KAZLIÇEŞME MAHALLESİ BEŞKARDEŞLER SOKAK NO 12

Sandık Alanı: YILDIZLAR DÜĞÜN SALONU BEŞTELSİZ MAHALLESİ 114 sokak no : 2