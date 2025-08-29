CHP Ordu Milletvekilli Adıgüzel: "Hiçbir arkadaşımızı içeride bırakmayacağız"

CHP milletvekilleri, CHP'nin yurt genelinde süren saha çalışması kapsamında CHP Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel, Parti Meclisi Üyesi Nazan Güneysu Samsun'a gitti.

Heyete Samsun İl Başkanı Mehmet Özdağ ve Alaçam İlçe Başkanı Fuat Canbaz da eşlik etti. Alaçam İlçe binasında açıklamalarda bulunan Adıgüzel, şunları söyledi:

"Bu çalışma tam Meclis'in tatile girdiği dönemde planlanmış. Üç haftayı içeren bu üçüncü haftası ve tam 140 milletvekilimizin genel merkezi yöneticileri de dahil sahada olduğu bir çalışma. 140 milletvekilimiz parti meclisi üyelerimiz ve yüksek disiplin kurulu üyelerimizin sahada olduğu bir çalışma. Çünkü TBMM’de en son zeytin yasası diye bilinen maden yasasında birilerinin isteği doğrusuna geçirip sırtı kalınların, beşli çetelerin sermaye kesiminin birlikte yol yürüdüklerinin taleplerini karşılayıp esas vatandaşın talebini, emeklinin, çalışan kesimin, memurun, işçi kesimin taleplerinin, beklentilerinin karşılanacağı yerde meclisi tatil ettiler. Biz de tam buna dedik ki siz tatil edin ama biz tatil yapmayacağız, biz sahaya gideceğiz.

"19 MART DARBE SÜRECÜNDE YAŞADIĞIMIZ SİYASİ SOYKIRIMDIR"

Şunu özellikle ifade etmek isterim. Bu 19 Mart darbe sürecinde yaşadığımız aslında bir siyasi soykırımdır. Bu sadece belediye başkanlarımızın veya belediye bürokrasimizin tutuklandığı, hapislerde adeta bir takım insanlara yalancı şahitlik için, gizli tanıklık için baskı yapıldığı, bir kısım insanlara zulüm edildiği süreçten ibaret değildir. Bütün devletin imkânlarını kullanarak, elindeki bütün güçleri kullanarak Erdoğan tarafından işletilen bir zulümdür. Bakın elindeki adliyesiyle, mülkiyesiyle, zaptiyesiyle, bütün imkanlarıyla Cumhuriyet Halk Partisi üzerine bir oyun oynanmaktadır ama bu oyunu da bozacağız. Hiçbir arkadaşımızı içeride bırakmayacağız. Ne Cumhuriyet Halk Partisi’ni ne de Türkiye’yi o tabuta koydurmayacağız. Bir adım geri gelmeyeceğiz. Bir kelime eksik söylemeyeceğiz. Bundan hiç kimsenin endişesi olmasın.

"ERDOĞAN BATAKLIĞA SAPLANDI"

Her alanda çalışıyorlar ama biz bunu sadece kendi başımıza yukarıda çalışıp değil, Cumhuriyet Halk Partisi'nin yerinden yönetim anlayışıyla ve halkla beraber bütünleşik bir yönetim anlayışıyla sahadaki verileri de alıp ona göre eksik gördüğümüz işleri tamamlamak üzere bir parti programı şekilleneceğiz birlikte. Yani bizim aslında şu belediye başkanlarımıza yapılan iş sadece adalete yapılmış bir haksızlık veya adaletteki bir yozlaşma değil. Aynı zamanda demokrasiye de yapılmış bir hamle. Niye milletin seçtiği, milyonların seçtiği tercihi yok sayıyorsun? O yüzden zar zor yürüyen demokrasimizi de katlediyor bu hareketler.

Tayyip Erdoğan bir batağa saplanmıştır. Yanlış bir yola girmiştir. Buradan çıkmak için yaptığı her hamle onu daha aşağıya batırmaktadır. Şu anda önde olan, inisiyatif alan biziz. Bu şekilde devam edeceğiz ama bunu tabii ki yukarıdan bakmayacağız. Sizler örgütlerimiz Alaçam’ın da, Samsun'un da, tüm Karadeniz'in de ve tüm Türkiye’sinde bunu sahada halka yansıtacağız."

Toplantının ardından CHP’li heyet, Alaçam’da esnaflarla görüştü. Program, Ziraat Odası Başkanı Hüseyin Sönmez’e yapılan ziyaretle sona erdi.