CHP Ordu Vekili Adıgüzel açıkladı: "6-12 yaş çocukların gösterisini, 'bacakları çıplak' diyerek iptal ettiler"

CHP Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel, Ordu’da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları sırasında 6-12 yaş arasındaki çocuklar tarafından yapılması planlanan jimnastik gösterisinin Ordu Vali Yardımcısı Burak Keser tarafından çocukların bacaklarının görünmesi gerekçesiyle iptal ettirildiğini duyurdu. Adıgüzel, "Bu adam hakkında derhal gereği yapılmalıdır" dedi.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Adıgüzel, yaşananları şöyle anlattı:

"KÜÇÜCÜK ÇOCUKLARIN GÖSTERİSİ GİYSİ NEDENİYLE ENGELLENDİ"

"Bayramı çocuklara zehir etti.

Ordu'da Cumhuriyet coşkusuna gölge.

Küçücük çocukların jimnastik gösterisi giysileri nedeniyle engellendi.

Gösteriyi talep eden müdürlük,

giysileri veren müdürlük,.

eğitimlerini yapan müdürlük.

Çocuklar salonda hazır edildi, anonsu takdimi de yapıldı. Minderler de serildi.

Tam o sırada protokol ikinci sıradan biri defalarca müdahele ederek gösteriye dakikalar kala etkinliği iptal ettirdi.

Bu kişi vali yardımcısı Burak Keser.

Ordu valimiz Muammer Erol devlet adamıdır. Ordu halkı da cumhuriyetine bağlı kadim bir halktır ve bu tür etkinlikler sürekli yapılmaktadır.

"BU ZİHNİYETİ ORDU'DA İSTEMİYORUZ"

Bu durum 6-12 yaş arası çocukları cinsel obje olarak gören sapık zihniyetin tezahürüdür. Bu zihniyeti ve temsilcilerini Ordu'da istemiyoruz

Bu aklından zoru olan şahsa şu hatırlatılmalıdır. Jimnastik etek ve pantolon ile yapılan bir spor değildir.

Haşema ile denize girersin ama, uzun etek ile jimnastik yapamazsın.

"DEVLET ADABIYLA HESABINI SORMAZSANIZ BEN BİZZAT SORACAĞIM"

Küçücük yavrularımıza Cumhuriyet bayramını zehir eden, kalplerini kıran bu dengesiz işgüzarın bunu kimin ve hangi sapkın zihniyetin veya tarikatın hesabına yaptığı sorulmalı ve gereği yapılmalıdır.

Eğer bunu Devlet adabı ile siz sormazsanız bizzat ben soracağım bilesiniz."