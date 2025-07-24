CHP, orman işçilerinin ölümünü Meclis gündemine taşıdı

CHP Kars Milletvekili İnan Akgün Alp, son günlerde ülkenin çeşitli bölgelerinde meydana gelen orman yangınlarında orman işçilerinin hayatını kaybetmesini Meclis gündemine taşıdı.

CHP'li Alp, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı’nın yanıtlaması istemiyle TBMM Başkanlığına verdiği soru önergesinde, yaşanan ölümlerin sadece doğal afetin sonucu olmadığını, aynı zamanda açık bir idari zafiyetin, örgütsüzlüğün ve siyasi sorumsuzluğun göstergesi olduğunu vurguladı.

Alp, yangınlara karşı yeterli hazırlığın yapılmamasını, söndürme uçaklarının aktif edilmemesini ve işçilerin koruma ile eğitimden yoksun şekilde görevlendirilmesini 'kamu yönetimi krizi' olarak tanımlayarak Orman Genel Müdürlüğü ve Bakanlık bürokrasisinin ciddi bir organizasyon ve denetim eksikliği içinde olduğunu belirtti. Bakan Yumaklı'nın yanıtlaması istemiyle soru önergesinde şu sorular yöneltildi: