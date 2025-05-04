CHP, Özel’in aracının kapalı otoparka alınmadığı gerekçesiyle valiliğe şikayette bulundu

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in, TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder’in cenaze töreninin düzenlendiği Atatürk Kültür Merkezi'ne (AKM) girişi sırasında makam aracının kapalı otoparka alınmadığı, partinin, İstanbul Valiliği'ne aracın otoparka alınmaması talimatını verdiği öne sürülen İl Emniyet Müdür Yardımcısı hakkında şikayette bulunduğu öğrenildi.

Edinilen bilgiye göre, TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder'in cenaze töreninin yapıldığı Taksim Atatürk Kültür Merkezi'ne (AKM) gelen CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in binaya girişi sırasında makam aracı kapalı otoparka alınmadı.

Özel, bu nedenle törenin bitiminde aracına ulaşmak için yürüyerek AKM dışına çıkmak zorunda kaldı, bu sırada, bina dışında bekleyen Selçuk Tengioğlu'nun fiziksel saldırısına uğradı.

Makam aracının otoparka alınmaması talimatının İl Emniyet Müdür Yardımcısı Murat Özbek tarafından verildiğinin iddia edilmesi üzerine, CHP İstanbul İl Örgütü'nün, İstanbul Valiliği'ne, söz konusu olay ve Murat Özbek hakkında şikayette bulunduğu öğrenildi.

İSTANBUL EMNİYETİ'NDEN AÇIKLAMA

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden, Özel'in makam aracının kapalı otoparka alınmadığı iddiasıyla ilgili yapılan açıklamada, "İddia edilenin aksine otopark girişindeki yoğunluktan dolayı trafiği pas geçmek maksadıyla araçlardan daha geride inilerek ve yürüyerek program alanına gidilmiştir" denildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, konuya ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, "04.05.2025 tarihinde Atatürk Kültür Merkezinde meydana gelen Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel’e yönelik saldırı olayı ile ilgili olarak; bazı basın yayın kuruluşlarında yer alan Atatürk Kültür Merkezine girişi sırasında makam aracı kapalı otoparka alınmadı şeklinde yapılan haberler gerçeği yansıtmamaktadır. İddia edilenin aksine otopark girişindeki yoğunluktan dolayı trafiği pas geçmek maksadıyla araçlardan daha geride inilerek ve yürüyerek program alanına gidilmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" denildi.