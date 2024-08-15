CHP, Özgür Özel'in Filistin Özel Oturumu'na neden katılmadığını açıkladı

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, partinin genel başkanı Özgür Özel'in sağlık sorunu nedeniyle Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın konuşma yaptığı TBMM'deki özel oturuma katılamadığını söyledi.

TBMM'de kısa bir açıklama yapan Başarır, Abbas'ın konuşma yaptığı Filistin Özel Oturumu'na katılmayan tek genel başkanın Özgür Özel olduğunun hatırlatılması üzerine Özel'in ayağında oluşan basit bir kırık oluştuğunu ve bu nedenle oturuma katılamadığını söyledi.

"AYAĞINDA BASİT BİR KIRIK OLUŞTU"

Başarır, konuyla ilgili şunları söyledi:

"Burada olmayı çok istiyordu. Ayağında basit bir kırık oluştu. Yarından itibaren büyük ihtimalle doktorların da desteğiyle ortopedik bir destekle yürüyebilecek. O da Filistin'in haklı mücadelesine sonuna kadar destek veriyor. Sabah söyleyecektik ama toplantının öneminden dolayı daha sonra açıklamayı doğru bulduk."

CAN ATALAY OTURUMU İÇİN DOKTORLAR KARAR VERECEK

Yarın TBMM'de Can Atalay'ın durumuna ilişkin yapılacak olağanüstü oturuma katılıp katılmayacağının de netleşmediğini açıklayan Başarır, "Ona da katılmayı çok istiyor ama buna doktorlar karar verecek" dedi.