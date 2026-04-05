CHP, Özkan Yalım'ı kesin ihraç talebiyle disipline sevk etti

CHP Parti Sözcüsü ve İstanbul Milletvekili Zeynel Emre, bugün partisinin Beylikdüzü İlçe Başkanlığı’nda basın toplantısı düzenledi.

Emre, önemli gündemleri bulunduğunu, öncelikle CHP’nin son bir yıldır yaşadığı yargısal operasyonların dışında, CHP'ye yönelik bir psikolojik harp teknikleri uygulandığını söyledi.

ÖZKAN YALIM'IN ÜYELİĞİ

Son MYK toplantısında, Uşak Belediyesi'ne yönelik operasyon ve Belediye Başkanı Özkan Yalım'ın gözaltına alınmasını değerlendirdiklerini belirten Emre, şunları kaydetti:

"Gözaltına alındığı andan itibaren, mahrem kalması gereken görüntülerin paylaşılması sonrasında MYK’da bir disiplin işlemi başlatılması konusunda oy birliğiyle bir karar verilmişti. Bu kapsamda iki PM üyesi arkadaşımız görevlendirildi, cezaevinde Özkan Yalım dinlendi, kendisiyle ilgili tüm tutanaklar, belgeler getirilip incelendi ve bir rapor olarak Genel Sekreterliğimize sunuldu. Ve bu rapora baktığımız zaman da o günkü MYK kararında bir değişiklik olmamasına ve Özkan Yalım’ın kesin ihraç istemli olarak ve tedbirli olarak YDK’ya sevkine karar verilmiş oldu. Biz bu kararı geçtiğimiz hafta aldığımız zaman yani prosedür işlemlerini işletmek, savunmasını almak, ilgili belgeleri getirip incelemek konusunda bir karar aldığımızda, başta Genel Başkanımız olmak üzere, partimize yönelik asılsız ithamlar, suçlamalar, yandaş ekranlarda ‘Disiplin işlemi uygulayamazlar’ gibi çeşitli saçma sapan iddialarla partimizi ve Genel Başkanımızı itham ettiler. Biz bu organize kötülükle de mücadele etmeye devam edeceğiz. Yalanlar söylemeye devam edecekler. Biz gerçekleri haykırmaya devam edeceğiz. Günün sonunda da hak ve haklı kazanacaktır. Pazartesi günü itibarıyla da dosyası YDK’nın önünde olacaktır."

NE OLMUŞTU?

Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım 27 Mart günü 12 kişiyle birlikte gözaltına alınmıştı. Otel odasında sızdırılan görüntüleriyle gündeme gelen Yalım hakkında rüşvet aldığı iddiası gündeme gelmişti. Gözaltına alınan Yalım, 30 Mart'ta tutuklanmıştı.

CHP Sözcüsü Zeynel Emre gözaltına alınıp tutuklamaya sevk edilen Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım'ın otel odasında çekilen söz konusu görüntüler nedeniyle parti üyeliğinin askıya alındığını açıklamıştı.

Süreç kapsamında daha önce iki hukukçunun görevlendirildiği ve detaylı bir inceleme yapılacağı duyurulmuştu.