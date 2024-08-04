CHP Parti Meclisi, Genel Başkan Özgür Özel başkanlığında toplandı

CHP Parti Meclisi (PM), Genel Başkan Özgür Özel başkanlığında saat 17.45'te toplandı. Parti Meclisi'nde, tüzük kurultayı çalışmaları, yaz dönemi çalışmaları hakkında değerlendirmeler ele alınacak.

CHP Parti Meclisi (PM), Genel Başkan Özgür Özel başkanlığında saat 17.45'te toplandı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel başkanlığında genel merkezde toplanan Parti Meclisi'nde, tüzük kurultayı çalışmaları, yaz dönemi çalışmaları hakkında değerlendirmeler ele alınacak.

PM'nin ardından Merkez Yönetim Kurulu'nun (MYK) toplanması da bekleniyor. MYK'da da il başkanları toplantısı ve PM'de alınan kararlar değerlendirilecek.