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CHP Parti Meclisi, Genel Başkan Özgür Özel başkanlığında toplandı

CHP Parti Meclisi (PM), Genel Başkan Özgür Özel başkanlığında saat 17.45'te toplandı. Parti Meclisi'nde, tüzük kurultayı çalışmaları, yaz dönemi çalışmaları hakkında değerlendirmeler ele alınacak.

Güncel
  • 04.08.2024 19:34
  • Giriş: 04.08.2024 19:34
  • Güncelleme: 04.08.2024 19:35
Kaynak: ANKA
CHP Parti Meclisi, Genel Başkan Özgür Özel başkanlığında toplandı
FOTOĞRAF: ANKA

CHP Parti Meclisi (PM), Genel Başkan Özgür Özel başkanlığında saat 17.45'te toplandı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel başkanlığında genel merkezde toplanan Parti Meclisi'nde, tüzük kurultayı çalışmaları, yaz dönemi çalışmaları hakkında değerlendirmeler ele alınacak.

PM'nin ardından Merkez Yönetim Kurulu'nun (MYK) toplanması da bekleniyor. MYK'da da il başkanları toplantısı ve PM'de alınan kararlar değerlendirilecek.

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