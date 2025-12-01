Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

CHP Parti Meclisi Listesi 2025 | Oy Sıralı Güncel CHP PM Üyeleri Tam Listesi

CHP 39. Olağan Kurultayı Parti Meclisi belirlendi. Listede hangi isimler var? En çok oyu kim aldı? CHP PM Listesi sıralı tam liste oy oranlarıyla birlikte haberimizde.

BirBilgi
  • 01.12.2025 11:42
  • Giriş: 01.12.2025 11:42
  • Güncelleme: 01.12.2025 11:44
Kaynak: Haber Merkezi
CHP Parti Meclisi Listesi 2025 | Oy Sıralı Güncel CHP PM Üyeleri Tam Listesi
Foto: AA

29-30 Kasım 2025 tarihlerinde gerçekleştirilen CHP 39. Olağan Kurultayı, yalnızca genel başkanlık seçimleriyle değil aynı zamanda Parti Meclisi (PM), Yüksek Disiplin Kurulu (YDK) ve Bilim, Kültür ve Sanat Platformu (BKSP) seçimleriyle de büyük heyecana sahne oldu. Tüzük değişikliğiyle birlikte PM üye sayısı 60'tan 80'e yükseltildi. Bu genişleme, parti içi temsil gücünü artırırken aynı zamanda yeni isimlere kapı açtı.

Kurultayda Genel Başkan Özgür Özel tarafından hazırlanan 80 kişilik anahtar liste büyük ölçüde etkisini gösterdi. Listede hem mevcut MYK üyeleri hem gençlik, kadın kotası ve uzmanlık alanlarından yeni isimler yer aldı. Özellikle Ozan Bingöl, Güldem Atabay, İlhan Cihaner, Tolga Sağ gibi kamuoyunda yakından bilinen isimler dikkat çekti.

2025 CHP PARTİ MECLİSİ OY SIRASINA GÖRE TAM LİSTE

Parti Meclisi'ne seçilen isimlerin oy sırası, aldığı oy ve sıralama bilgileriyle birlikte eksiksiz tam listesi şöyle:

Sıraİsim-SoyisimAldığı Oy
1Polat Şaroğlu1.022
2Ozan Bingöl1.007
3Ali Gökçek1.006
4Gamze Taşcıer1.002
5Deniz Yavuzyılmaz1.002
6Yankı Bağcıoğlu1.000
7Namık Tan999
8Baran Seyhan998
9Mahir Yüksel995
10Canan Taşer992
11Deniz Yücel992
12Mehmet Necati Yağcı986
13Erhan Adem981
14Saniye Barut981
15Cavit Arı974
16Yalçın Karatepe971
17Süreyya Öneş Derici967
18Ozan Işık966
19Evrim Rızvanoğlu959
20Cansel Çiftçi957
21Ozan Varal953
22Zeynel Emre953
23Berk Kılıç950
24Gökçe Gökçen947
25Nurhayat Altaca Kayışoğlu946
26Emre Yılmaz944
27Murat Bakan942
28Ednan Arslan941
29M. Gül Çiftci Binici938
30Mahmut Tanal935
31Ali Abbas Ertürk934
32Kübra Gökdemir934
33Selin Sayek Böke930
34Bihlun Tamaylıgil930
35Zeliha Aksaz Şahbaz930
36Tuğçe Hilal Özkan929
37Hikmet Erbilgin929
38Pınar Uzun Okakın927
39Özgür Karabat927
40Ensar Aytekin926
41Turgay Özcan923
42Nazan Güneysu923
43Barış Övgün921
44Asiye Ergül919
45Nihat Dağ918
46Bedirhan Berk Doğru917
47Uygar Parçal915
48İsmail Atakan Ünver915
49Elif Leyla Gümüş911
50Ulaş Karasu908
51Gülşah Deniz Atalar907
52Mehmet Salih Uzun902
53Burhanettin Bulut901
54Bahattin Bahadır Erdem901
55Melisa Uğraş895
56Ecevit Keleş892
57Baki Aydöner886
58İlhan Cihaner886
59Sinem Kırçiçek886
60Suat Özçağdaş875
61Gökan Zeybek874
62Uğurcan Irak863
63Önder Kurnaz844
64Engin Özkoç843
65Mustafa Sezgin Tanrıkulu830
66Sercan Çığgın820
67Burcu Mazıcıoğlu816
68Sevgi Kılıç796
69Volkan Memduh Gültekin794
70Aylin Nazlıaka656

CHP BİLİM KÜLTÜR SANAT PLATFORMU (BKSP) 2025

Sıraİsim – SoyisimAldığı Oy
1Şule Özsoy Boyunsuz1011
2Oya Ünlü Kızıl994
3Emine Uçak Erdoğan974
4Kerim Rota971
5Güldem Atabay966
6Murat Arslan964
7Ömer Kaya Türkmen952
8Serkan Özcan936
9Tolga Sağ921
10Emre Kartaloğlu831
BirGün'e Abone Ol