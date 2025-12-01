CHP Parti Meclisi Listesi 2025 | Oy Sıralı Güncel CHP PM Üyeleri Tam Listesi
CHP 39. Olağan Kurultayı Parti Meclisi belirlendi. Listede hangi isimler var? En çok oyu kim aldı? CHP PM Listesi sıralı tam liste oy oranlarıyla birlikte haberimizde.
29-30 Kasım 2025 tarihlerinde gerçekleştirilen CHP 39. Olağan Kurultayı, yalnızca genel başkanlık seçimleriyle değil aynı zamanda Parti Meclisi (PM), Yüksek Disiplin Kurulu (YDK) ve Bilim, Kültür ve Sanat Platformu (BKSP) seçimleriyle de büyük heyecana sahne oldu. Tüzük değişikliğiyle birlikte PM üye sayısı 60'tan 80'e yükseltildi. Bu genişleme, parti içi temsil gücünü artırırken aynı zamanda yeni isimlere kapı açtı.
Kurultayda Genel Başkan Özgür Özel tarafından hazırlanan 80 kişilik anahtar liste büyük ölçüde etkisini gösterdi. Listede hem mevcut MYK üyeleri hem gençlik, kadın kotası ve uzmanlık alanlarından yeni isimler yer aldı. Özellikle Ozan Bingöl, Güldem Atabay, İlhan Cihaner, Tolga Sağ gibi kamuoyunda yakından bilinen isimler dikkat çekti.
2025 CHP PARTİ MECLİSİ OY SIRASINA GÖRE TAM LİSTE
Parti Meclisi'ne seçilen isimlerin oy sırası, aldığı oy ve sıralama bilgileriyle birlikte eksiksiz tam listesi şöyle:
|Sıra
|İsim-Soyisim
|Aldığı Oy
|1
|Polat Şaroğlu
|1.022
|2
|Ozan Bingöl
|1.007
|3
|Ali Gökçek
|1.006
|4
|Gamze Taşcıer
|1.002
|5
|Deniz Yavuzyılmaz
|1.002
|6
|Yankı Bağcıoğlu
|1.000
|7
|Namık Tan
|999
|8
|Baran Seyhan
|998
|9
|Mahir Yüksel
|995
|10
|Canan Taşer
|992
|11
|Deniz Yücel
|992
|12
|Mehmet Necati Yağcı
|986
|13
|Erhan Adem
|981
|14
|Saniye Barut
|981
|15
|Cavit Arı
|974
|16
|Yalçın Karatepe
|971
|17
|Süreyya Öneş Derici
|967
|18
|Ozan Işık
|966
|19
|Evrim Rızvanoğlu
|959
|20
|Cansel Çiftçi
|957
|21
|Ozan Varal
|953
|22
|Zeynel Emre
|953
|23
|Berk Kılıç
|950
|24
|Gökçe Gökçen
|947
|25
|Nurhayat Altaca Kayışoğlu
|946
|26
|Emre Yılmaz
|944
|27
|Murat Bakan
|942
|28
|Ednan Arslan
|941
|29
|M. Gül Çiftci Binici
|938
|30
|Mahmut Tanal
|935
|31
|Ali Abbas Ertürk
|934
|32
|Kübra Gökdemir
|934
|33
|Selin Sayek Böke
|930
|34
|Bihlun Tamaylıgil
|930
|35
|Zeliha Aksaz Şahbaz
|930
|36
|Tuğçe Hilal Özkan
|929
|37
|Hikmet Erbilgin
|929
|38
|Pınar Uzun Okakın
|927
|39
|Özgür Karabat
|927
|40
|Ensar Aytekin
|926
|41
|Turgay Özcan
|923
|42
|Nazan Güneysu
|923
|43
|Barış Övgün
|921
|44
|Asiye Ergül
|919
|45
|Nihat Dağ
|918
|46
|Bedirhan Berk Doğru
|917
|47
|Uygar Parçal
|915
|48
|İsmail Atakan Ünver
|915
|49
|Elif Leyla Gümüş
|911
|50
|Ulaş Karasu
|908
|51
|Gülşah Deniz Atalar
|907
|52
|Mehmet Salih Uzun
|902
|53
|Burhanettin Bulut
|901
|54
|Bahattin Bahadır Erdem
|901
|55
|Melisa Uğraş
|895
|56
|Ecevit Keleş
|892
|57
|Baki Aydöner
|886
|58
|İlhan Cihaner
|886
|59
|Sinem Kırçiçek
|886
|60
|Suat Özçağdaş
|875
|61
|Gökan Zeybek
|874
|62
|Uğurcan Irak
|863
|63
|Önder Kurnaz
|844
|64
|Engin Özkoç
|843
|65
|Mustafa Sezgin Tanrıkulu
|830
|66
|Sercan Çığgın
|820
|67
|Burcu Mazıcıoğlu
|816
|68
|Sevgi Kılıç
|796
|69
|Volkan Memduh Gültekin
|794
|70
|Aylin Nazlıaka
|656
CHP BİLİM KÜLTÜR SANAT PLATFORMU (BKSP) 2025
|Sıra
|İsim – Soyisim
|Aldığı Oy
|1
|Şule Özsoy Boyunsuz
|1011
|2
|Oya Ünlü Kızıl
|994
|3
|Emine Uçak Erdoğan
|974
|4
|Kerim Rota
|971
|5
|Güldem Atabay
|966
|6
|Murat Arslan
|964
|7
|Ömer Kaya Türkmen
|952
|8
|Serkan Özcan
|936
|9
|Tolga Sağ
|921
|10
|Emre Kartaloğlu
|831