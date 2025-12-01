CHP Parti Meclisi Listesi 2025 | Oy Sıralı Güncel CHP PM Üyeleri Tam Listesi

29-30 Kasım 2025 tarihlerinde gerçekleştirilen CHP 39. Olağan Kurultayı, yalnızca genel başkanlık seçimleriyle değil aynı zamanda Parti Meclisi (PM), Yüksek Disiplin Kurulu (YDK) ve Bilim, Kültür ve Sanat Platformu (BKSP) seçimleriyle de büyük heyecana sahne oldu. Tüzük değişikliğiyle birlikte PM üye sayısı 60'tan 80'e yükseltildi. Bu genişleme, parti içi temsil gücünü artırırken aynı zamanda yeni isimlere kapı açtı.

Kurultayda Genel Başkan Özgür Özel tarafından hazırlanan 80 kişilik anahtar liste büyük ölçüde etkisini gösterdi. Listede hem mevcut MYK üyeleri hem gençlik, kadın kotası ve uzmanlık alanlarından yeni isimler yer aldı. Özellikle Ozan Bingöl, Güldem Atabay, İlhan Cihaner, Tolga Sağ gibi kamuoyunda yakından bilinen isimler dikkat çekti.

2025 CHP PARTİ MECLİSİ OY SIRASINA GÖRE TAM LİSTE

Parti Meclisi'ne seçilen isimlerin oy sırası, aldığı oy ve sıralama bilgileriyle birlikte eksiksiz tam listesi şöyle:

Sıra İsim-Soyisim Aldığı Oy 1 Polat Şaroğlu 1.022 2 Ozan Bingöl 1.007 3 Ali Gökçek 1.006 4 Gamze Taşcıer 1.002 5 Deniz Yavuzyılmaz 1.002 6 Yankı Bağcıoğlu 1.000 7 Namık Tan 999 8 Baran Seyhan 998 9 Mahir Yüksel 995 10 Canan Taşer 992 11 Deniz Yücel 992 12 Mehmet Necati Yağcı 986 13 Erhan Adem 981 14 Saniye Barut 981 15 Cavit Arı 974 16 Yalçın Karatepe 971 17 Süreyya Öneş Derici 967 18 Ozan Işık 966 19 Evrim Rızvanoğlu 959 20 Cansel Çiftçi 957 21 Ozan Varal 953 22 Zeynel Emre 953 23 Berk Kılıç 950 24 Gökçe Gökçen 947 25 Nurhayat Altaca Kayışoğlu 946 26 Emre Yılmaz 944 27 Murat Bakan 942 28 Ednan Arslan 941 29 M. Gül Çiftci Binici 938 30 Mahmut Tanal 935 31 Ali Abbas Ertürk 934 32 Kübra Gökdemir 934 33 Selin Sayek Böke 930 34 Bihlun Tamaylıgil 930 35 Zeliha Aksaz Şahbaz 930 36 Tuğçe Hilal Özkan 929 37 Hikmet Erbilgin 929 38 Pınar Uzun Okakın 927 39 Özgür Karabat 927 40 Ensar Aytekin 926 41 Turgay Özcan 923 42 Nazan Güneysu 923 43 Barış Övgün 921 44 Asiye Ergül 919 45 Nihat Dağ 918 46 Bedirhan Berk Doğru 917 47 Uygar Parçal 915 48 İsmail Atakan Ünver 915 49 Elif Leyla Gümüş 911 50 Ulaş Karasu 908 51 Gülşah Deniz Atalar 907 52 Mehmet Salih Uzun 902 53 Burhanettin Bulut 901 54 Bahattin Bahadır Erdem 901 55 Melisa Uğraş 895 56 Ecevit Keleş 892 57 Baki Aydöner 886 58 İlhan Cihaner 886 59 Sinem Kırçiçek 886 60 Suat Özçağdaş 875 61 Gökan Zeybek 874 62 Uğurcan Irak 863 63 Önder Kurnaz 844 64 Engin Özkoç 843 65 Mustafa Sezgin Tanrıkulu 830 66 Sercan Çığgın 820 67 Burcu Mazıcıoğlu 816 68 Sevgi Kılıç 796 69 Volkan Memduh Gültekin 794 70 Aylin Nazlıaka 656

CHP BİLİM KÜLTÜR SANAT PLATFORMU (BKSP) 2025