CHP Parti Meclisi'nde belediyelere yönelik operasyonların ardından izlenecek yol haritası değerlendirildi

CHP Parti Meclisi (PM), Genel Başkan Özgür Özel'in başkanlığında olağanüstü toplandı. Yaklaşık üç saat süren toplantıda CHP'li belediyelere yönelik operasyonlardan sonra izlenecek yol haritası değerlendirildi.

CHP PM, CHP Genel Başkanı Özgür Özel başkanlığında olağanüstü toplandı. PM'nin ana gündeminde İstanbul'un ardından Adana, Antalya ve Adıyaman'da CHP’li belediyelere yönelik operasyonlar yer aldı. Yaklaşık üç saat süren toplantıda operasyonlardan sonra izlenecek yol haritası değerlendirildi ve PM üyelerinin konuya ilişkin görüşleri alındı. PM'nin ardından Merkez Yönetim Kurulu (MYK) da toplandı.

Yarın ise CHP Genel Başkan Yardımcısı Ensar Aytekin’in başkanlığında saat 11.00’de il başkanları toplantısı yapılacak. Ardından saat 16.00’da Genel Başkan Özgür Özel başkanlığında milletvekilleriyle kapalı grup toplantısı yapılacak. Toplantıların ardından MYK’de son durum değerlendirmesi yapılması bekleniyor.

Öte yandan, PM'nin ardından Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş ve Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer Özel'i CHP Genel Merkezi'nde ziyaret etti.