CHP Parti Meclisi, ön seçim tarihi için MYK'ye yetki verdi

CHP Parti Meclisi (PM) ön seçim tarihinin belirlenmesi için oybirliğine yakın bir çoğunlukta Merkez Yönetim Kurulu'na (MYK) yetki verdi.

CHP'de cumhurbaşkanı adayını ön seçim yöntemiyle belirleme kararının ardından gözler bugün yapılacak PM toplantısına çevrilmişti. Yaklaşık 5 saat süren toplantıda PM, ön seçim tarihinin belirlenmesi için MYK'ye yetki verdi. Söz konusu karar oybirliğine yakın bir çoğunlukla alındı.

MYK TOPLANTISI BAŞLADI

CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK), Genel Başkan Özgür Özel başkanlığında toplandı. Parti genel merkezindeki toplantı, saat 18.00'de başladı.

Ön seçim yönergesinin görüşüleceği ve oylamaya sunulacağı PM toplantısı öncesi dün, CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile Ankara'da bir araya gelmişti. Yaklaşık 2 buçuk saat süren görüşmenin ardından sosyal medyadan fotoğraf paylaşan Özel, "Birlikteyiz. Hep birlikte olacağız. Hep beraber kazanacağız. Türkiye kazanacak…" ifadelerini kullanmıştı.