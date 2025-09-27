CHP Parti Meclisi toplandı: MYK'de değişiklik beklenmiyor

22’nci Olağanüstü Kurultay sonrası Anıtkabir’i ziyaret eden CHP Parti Meclisi, Özgür Özel başkanlığında ilk toplantısını gerçekleştirdi. Yeni MYK’nin PM onayıyla göreve başlaması bekleniyor.

CHP’nin “Darbeye ve Kayyıma Hayır” sloganıyla 21 Eylül’de düzenlenen 22’nci Olağanüstü Kurultay’ın ardından seçilen Parti Meclisi (PM) üyelerinin ilk durağı Anıtkabir oldu.

Mustafa Kemal Atatürk ve İsmet İnönü’nün mozolelerine çelenk sunulmasının ardından heyet, Genel Başkan Özgür Özel başkanlığında parti genel merkezinde ilk toplantısını yaptı.

Basına kapalı gerçekleşen toplantının açılış konuşmasını Özel yaptı.

YENİ MYK ONAYA SUNULACAK

Özel, PM toplantısında Merkez Yönetim Kurulu (MYK) listesini sunacak. PM üyelerinin salt çoğunluğunun onay vermesiyle MYK yeniden göreve başlayacak. CHP olağan kurultay sürecinde olduğu için, yaklaşık bir buçuk ay süreyle görevde kalacak MYK’de değişiklik beklenmiyor.

ÖZEL’İN AFYON PROGRAMI

Özgür Özel, toplantının ardından CHP’nin tutuklu Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu’na özgürlük ve erken seçim talebiyle düzenlediği “Millet İradesine Sahip Çıkıyor” temalı mitinglerin 57’ncisine Afyon’da katılacak.

Özel’in programı burada da bitmeyecek. CHP lideri, ardından Uşak Belediyesi Huzurpark Ferdi Zeyrek Amfi Salonu açılışına katılacak.