CHP Parti Meclisi toplanıyor: Gündemde neler var?
CHP Parti Meclisi 10 Haziran Pazartesi günü Erdoğan'ın iadeiziyareti ve güncel siyasi gelişmeler gündemiyle toplanacak.
Kaynak: AA
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Parti Meclisi (PM), 10 Haziran Pazartesi toplanacak.
Edinilen bilgiye göre, CHP PM toplantısı Genel Başkan Özgür Özel başkanlığında parti genel merkezinde pazartesi günü saat 15.00'te yapılacak.
PM'de, AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın CHP'ye yapacağı ziyaret ve güncel siyasi gelişmeler değerlendirilecek.