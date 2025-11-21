CHP, parti programı taslağını açıkladı: 4 temel başlık

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) 39. Olağan Kurultay'da oylanacak parti programı taslağını kamuoyu ile paylaştı. Programın hedefi, "Türkiye’yi içinde bulunduğu çoklu krizlerden çıkarmak ve Cumhuriyet’in ikinci yüzyılında yurttaşlarının gücünden güç kazanan, geleceğe hazır ve demokratik, kalkınan, güçlü ve kazanan Türkiye" oluştırmak olarak açıklandı.

Ankara'da düzenlenen "Güçlü Yurttaş, Güvenli Gelecek, Kazanan Türkiye Parti Programı Taslağı ve Yaklaşım Belgeleri Tanıtım Toplantısı"nda açıklanan program taslağına göre, CHP'nin parti programında 4 temel başlık yer alıyor.

Bu başlıklar, "Demokrasi, Yönetim ve Adalet, Kalkınma Programı, Sosyal Devlet ve Dış Politika, Güvenlik ve Dirençlilik" olarak belirlendi.

DÖRT TEMEL EKSEN

Taslağa göre, "Demokrasi, Yönetim ve Adalet" politikaları ile aktif yurttaşlığa dayalı demokratik yönetim ve herkes için adalet amaçlanıyor.

"Kalkınma ve Ekonomi" politikaları ile, üretim odaklı ve dönüştürücü bir anlayışla, tüm toplumun hep birlikte zenginleşmesine imkan verilmesi, eşitlikçi, adil, sürdürülebilir ve kapsayıcı bir kalkınma amaçlanıyor.

"Sosyal Devlet" politikaları ile, herkes için haysiyetli bir yaşam, toplumsal eşitlik ve kapsayıcılık hedeflenirken, "Dış Politika, Güvenlik ve Dirençlilik" politikaları ile saygın, güvenli, dirençli ve kazanan Türkiye öngörülüyor.

Taslak, 28, 29, 30 Kasım'da Ankara Arena Spor Salonu'nda düzenlenecek 39. Olağan Kurultay'da oylanacak.

CHP'nin parti programı taslağına buradan ulaşılabilir.