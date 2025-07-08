CHP Parti Sözcüsü Yücel’den tutuklu olan Soyer ve Aslanoğlu’na ziyaret

CHP Parti Sözcüsü ve İzmir Milletvekili Deniz Yücel, İzmir Büyükşehir Belediyesi iştiraki İZBETON A.Ş.'de, taşeron şirketler eliyle 'İhaleye fesat karıştırma', 'Edimin ifasına fesat karıştırma' ve 'Nitelikli dolandırıcılık' suçlarıyla gözaltına alınarak tutuklanan İzmir Büyükşehir Belediyesi önceki dönem Başkanı Tunç Soyer, CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu’nu tutuklu bulundukları İzmir 1 Nolu F Tipi Yüksek Güvenlikli Ceza İnfaz Kurumu’nda ziyaret etti.

Ziyaret sonrası açıklama yapan Yücel, kooperatif modelinde yaşanan mağduriyetin projenin devam ettirilmemesi olduğunu belirtti.

“TEK İSTEKLERİ ADİL VE TUTUKSUZ YARGILANMAK”

Soyer ve Aslanoğlu’nun tutuksuz yargılanma talebini ileten Yücel, “Her ikisi de çok çok iyi. Haram yememenin, harama el uzatmamanın, haksızlık yapmamanın, suç işlememiş olmanın verdiği özgüvenle ve vicdan rahatlığıyla bu dört duvar arasından çıkacakları günü bekliyorlar. Kendilerini sevenlere, dostlara, partililerimize, örgütümüze selamlarını ve sevgilerini ilettiler. Tek istekleri adil ve tutuksuz yargılanmak” dedi.

“BİR KARTOPU GİBİ BÜYÜYEREK BUGÜNLERE GELİYOR”

Yerel seçim sonrası projenin devam ettirilmemesinin mağduriyet yarattığını ifade eden Yücel, şunları söyledi:

“Önceki dönem Büyükşehir Belediye Başkanımız Tunç Soyer görevdeyken, Büyükşehir Belediyemiz kooperatiflerle iş birliği halinde dar gelirli vatandaşlarımızın uygun fiyatla konut sahibi olması için bir proje geliştiriyorlar. Tabii iyi niyetle yapılan bir proje, iyi niyetle atılan adımlar var. Devlette süreklilik esastır, kamu kurumlarında süreklilik esastır. Ancak Tunç Başkan 2024 yerel seçimlerinde aday gösterilmeyince yerine seçilen yeni başkanımız ve yeni yönetim, bu projeye devam etmeme yönünde bir tasarrufta bulunuyorlar. Kooperatiflerle yapılan, imzalanan sözleşmeler feshediliyor. Sözleşmelerin feshedilmesi sonrasında kooperatife konut sahibi olmak için para yatıran üyeler, boşa düşüyorlar ve bir mağduriyet psikolojisine giriyorlar. Bu arada kooperatiflerin de yönetimleri değişiyor ve neticede eski yönetimle ilgili bireysel şikayetler ve müracaatlar başlıyor. Bu iş böyle bir kartopu gibi büyüyerek bugünlere geliyor.

“BU PROJEYE DEVAM EDİLMEMESİ NEDENİYLE TUNÇ SOYER ŞU ANDA HAPİSTE”

Yücel, Soyer ve Aslanoğlu hakkında soruşturmaya esas suç unsurlarının oluşmadığına dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı:

“Burada bir suç kastı, dolandırıcılık ya da nitelikli dolandırıcılık kastıyla hareket edilmediğine dair en küçük bir kuşku dahi yok. Yapılan iş ortada. Devlette ve kamu kurumlarında süreklilik esastır. Yeni gelen yönetimin bu projeyi sürdürmemesi nedeniyle bir takım mağduriyetler ortaya çıkıyor. Tabii bir takım aksamalar olabilir, ekonomik koşullar ortada, inşaatların biraz yavaş ilerlemesi gibi bir takım durumlar da var. Ancak temel sebebi bu. Tunç Soyer görevde değil. Fakat bu projeye devam edilmemesi nedeniyle Tunç Soyer şu anda hapiste. Aynı şekilde CHP İzmir İl Başkanımız Şenol Aslanoğlu hapiste. Tutuklanan bürokratlar var, İZBETON Yönetim Kurulu üyeleri var, işçiler var, memurlar var. 60 kişi şu anda hapiste. Burada ciddi bir mağduriyet yaşanıyor.”

“EN KISA SÜRE İÇERİSİNDE GEREKLİ SOMUT ADIMLARI ATACAĞINA İNANIYORUM”

Mağduriyetlerin giderilmesi için inşaatların devam edeceğini belirten Yücel, “Kooperatif mağdurları açısından söylüyorum. Büyükşehir Belediye Başkanımız Cemil Tugay’ın bu mağduriyetlerin giderilmesi için en kısa süre içerisinde gerekli somut adımları atacağına inanıyorum. Zaten operasyonların 2.gününde İl Başkanlığımızda Cemil Bey’le yaptığımız basın toplantısında Cemil Başkan bunu açıkça ifade etti. ‘Kimsenin mağdur olmasına izin vermeyeceğiz’ dedi. Bu konutların, inşaatların en kısa süre içerisinde tamamlanıp hak sahiplerine teslim edileceğini ifade etti. Dolayısıyla şu anda tutuklu bulunan Büyükşehir eski Başkanımız, CHP İl Başkanımız ve diğer arkadaşlarımızın da bir an önce serbest kalmalarını istiyoruz. Burada hukuki olarak bir takım iddialar, talepler olabilir ama bu işin bir ceza boyutu, ceza hukuku boyutu, suç boyutu, dolandırıcılık boyutu olmadığını 20 yıllık bir hukukçu olarak söyleyebilirim. Arkadaşlarımız haksız yere içeride, en kısa süre içerisinde dışarıya çıkmalarını ve tutuksuz yargılanmalarını, adil yargılanmalarını temenni ediyoruz” diye konuştu.

“İTİRAZLA DA BEN TAHLİYE OLABİLECEKLERİNİ DÜŞÜNÜYORUM”

Soyer ve Aslanoğlu’nun tutukluluğuna itiraz için çalışmaların devam ettiğini de kaydeden Yücel, “Avukatlar tutukluluğa itiraz konusunda çalışıyorlar. Bu hafta içerisinde o başvuruyu da yapacaklar. Ben inanıyorum ki anlattığım pencereden, perspektiften bakılırsa bu olaya, zaten avukatlar da bu konuları işleyecekler itirazlarında. İtirazla da ben tahliye olabileceklerini düşünüyorum” dedi.