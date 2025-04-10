CHP Pendik İlçe Başkanı Güneri'den iddialara yanıt: "Mal varlığımın kuruşuna kadar hesabını verebilirim'"

HABER MERKEZİ

CHP Pendik İlçe Başkanı Niyazi Güneri, hakkında çıkan “Delegeleri ikna etmesi karşılığında Kiptaş'tan 2 daire aldı” iddialarin yer aldığı haberlerle ilgili suç duyurusunda bulundu. Hukuki süreç başlattıklarını söyleyen Güneri, iddiaları yalanladı.

Güneri "İddialara konu taşınmazların bir tanesi 2002 yılında AKP döneminde, bir diğerini ise 2023 yılında halka açık satışlardan herhangi bir imtiyaz sağlanmadan alınmış ve her iki taşınmazın ödemeleri de vadelerinde resmi hesaplarımdan yapılmıştır" dedi.

AKP'ye yakınlığı ile bilinen Yeni Şafak gazetesinde hafta sonu çıkan haberde, CHP’nin 4-5 Kasım 2023 tarihlerinde gerçekleştirilen 38’inci Olağan Kurultayı ile İstanbul İl Kongresi’nde CHP Pendik ilçe Başkanı Güneri'nin delegeleri ikna etmesi karşılığında KİPTAŞ’tan 2 daire aldığı öne sürülmüştü. Söz konusu iddialarla ilgili hukuki süreci başlattıklarını anlatan Güneri, düzenlediği basın toplantısında iddialara yanıt verdi.

Güneri, “Siyaseti hiçbir zaman zenginleşme aracı olarak görmedim” diyen Güneri, kamuoyuna şu açıklamayı yaptı:

"Şahsıma ve şahsım üzerinden kıymetli partime yönelik asılsız iddialar bilinçli bir şekilde gündeme getirilmektedir. Ancak söz konusu iddialar, gizli tanık adı altında kim olduğu bilinmeyen kişiler tarafından gündeme getirilmiş soyut söylemlerden öteye gitmeyen yalan ve iftiradan ibarettir. AKP hükümetiyle, yandaş medya ve gizli tanıklarla uğraştığımız bir dönemden geçiyoruz. Söz konusu bu iddiaların doğruluğunu gösterir en ufak bir delil bulunmamaktadır. İddialara konu taşınmazların 1 tanesi 2002 yılında (23 yıl önce) AK Parti döneminde, bir diğerini ise 2023 yılında halka açık satışlardan herhangi bir imtiyaz sağlanmadan alınmış ve her iki taşınmazın ödemeleri de vadelerinde resmi hesaplarımdan yapılmıştır. İftiracıların tersine yıllardır işimi şerefi ve layığı ile yapan, helal para kazanan bir iş insanıyım. Her türlü kazancımın, mal varlığımın kuruşuna kadar hesabını verebilirim. Aldığım terbiye, sahip olduğum ahlaki değerler beni hep haramdan, hak olmayandan uzak tutmuştur ve tutmaya da devam edecektir. Hiç şüphemiz yok ki şahsıma ve benim üzerimden partime saldıran karanlık zihniyetin hesap vereceği günler yakındır. Siyaseti hiçbir zaman zenginleşme aracı olarak görmedim. Siyasetin içerisinde itibar suikastı yapmak namert insanların işi olup, bu kişileri mertçe davranmaya, iftiralarından vazgeçmeye davet ediyorum."

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik de katıldığı bir televizyon programında iddialara yanıt vererek "Kocaman bir yalan" dedi.

Belgeleri gösteren Çelik, "Niyazi Güneri bir otomobil firmasının servisini ve satışını yapan, aynı zamanda beyaz eşya bayisi olan iş insanı. 'İki daire Kiptaş'tan aldı ve bunun karşılığında değişime oy verdi' diyorlar. Dairenin birini 2002'de kura ile Kiptaş'tan almış. 2002'de İstanbul'da AK Parti var. Sonra bu daireyi 2005'te tapuya dönüştürmüş ve 2008'e satmış. İkinci daireyi Kiptaş'tan değil yüklenici firmadan almış. Kiptaş'a inşaat yapan firma. Bütün makbuzları ve banka isimleri kayıtlı" dedi.