CHP PM 27 Mayıs'ta toplanacak: Masada iki başlık var
CHP PM toplantısı 27 Mayıs Pazartesi günü yapılacak. PM toplantısında yerel seçimler ve CHP belediyeciliği hakkında değerlendirmelerin yapılacağı belirtildi. MYK toplantısı ise 26 Mayıs Pazar günü ''Büyük Emekli Mitingi'' sonrasında yapılacak.
CHP Parti Meclisi (PM) toplantısının tarihi ve gündem başlıkları belli oldu.
PM toplantısının 27 Mayıs Pazartesi günü yapılacağı belirtildi.
Toplantıda, ''yerel seçimler ve CHP belediyeciliğine'' ilişkin değerlendirmeler yapılacağı bildirildi.
MYK TARİHİ BELLİ DEĞİL
CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısı, 26 Mayıs Pazar günü ''Büyük Emekli Mitingi'' sonrasında yapılacak.
CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK), 26 Mayıs Pazar günü Ankara Tandoğan Meydanı'nda yapılacak ''Büyük Emekli Mitingi'' sonrasında Genel Başkan Özgür Özel başkanlığında genel merkezde toplanacak.
CHP, 19 Mayıs nedeniyle bir önceki MYK toplantısını Samsun'da yapmıştı.