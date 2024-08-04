CHP PM'den olağanüstü kurultay kararı: 6-9 Eylül'de gerçekleştirilecek

CHP Parti Meclisi (PM), Genel Başkan Özgür Özel başkanlığında toplandı. PM'de, 6-9 Eylül günlerinde tüzük değişikliği yapmak ve program değişikliği çalışmalarını başlatmak üzere oybirliği ile Olağanüstü Kurultay kararı alındı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel başkanlığında genel merkezde toplanan Parti Meclisi'nde, 6-9 Eylül günlerinde tüzük değişikliği yapmak ve program değişikliği çalışmalarını başlatmak üzere oybirliği ile Olağanüstü Kurultay kararı alındı.

Buna göre kurultayın sembolik açılışı 4 Eylül’de Sivas’ta yapılacak. Sivas Kongresi’nin 105’inci yıldönümünde Sivas’ta Parti Meclisi toplanacak, Meclis Grubu ve İl Başkanları da bu toplantıya katılacak. Olağanüstü Kurultay ise resmen 6 Eylül’de başlayacak ve 9 Eylül’e kadar çalışmalarına Ankara’da devam edecek.

CHP, CAN ATALAY İÇİN MECLİSİ OLAĞANÜSTÜ TOPLANTIYA ÇAĞIRACAK

Toplantıda ayrıca, Hatay Milletvekili Can Atalay’ın durumuna ilişkin olarak TBMM’nin 14 Ağustos günü olağanüstü toplantıya çağrılması için Meclis Grubuna görev verildi. Bu kapsamda en yüksek imza sayısı ile başvuru yapılması için TBMM’de bulunan siyasi partilerle de temas kurulacak. Bu çerçevede toplantı başvurusunun da diğer parti temsilcilerinin katılımı ile Meclis Başkanlığı'na teslim edilmesi planlanıyor.

"TÜZÜĞÜN 48. MADDESİ ÇERÇEVESİNDE GERÇEKLEŞTİRİLECEK"

CHP'li kurmaylar PM'nin olağanüstü kurultay kararının bazı haberlerde yanlış anlaşılması üzerine parti tüzüğünde "Tüzük kurultayı" adı altında bir başlığın olmadığını dolayısıyla bu kurultayın geçmiş dönemlerdeki tüzük kurultayı gibi Olağanüstü Kurultay olarak tanımlandığını ve gündemin de sadece Olağanüstü Kurultay'a konu olan içerik olduğunu belirtti.

Kurmaylar; "Tüzük kurultayımız, tüzüğümüzün 48.maddesi çerçevesinde ele alınmaktadır. Ve ilgili maddenin ilk fırkası bugün işletilmiş olup Parti Meclisimizce oy birliğiyle kabul edilerek, Olağanüstü Kurultay çağrısı yapılmıştır. Aynı maddenin 4.fıkrasında da Olağanüstü Kurultayın gündeminin, kurultayı isteyenlerce belirteceği yer almıştır. Yine Olağanüstü kurultayda gündemden başka bir konunun görüşülemeyeceği ve seçimin yapılamayacağı yer almaktadır. Dolayısıyla, bizim Olağanüstü Kurultay olarak gündeme aldığımız bu hüküm çerçevesinde tüzük kurultayımızı gerçekleştireceğiz. Örgütün tüzüğü olsun istiyoruz. Bu yüzden, bugün önce il başkanlarımızla toplandık, ardından da Parti Meclisimizde konuyu masaya yatırdık ve oybirliği ile olağanüstü kurultay kararımızı aldık" dedi.