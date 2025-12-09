CHP PM, partiden ihracı istenen Hasan Ufuk Çakır için toplanacak

Giriş / Abone Ol
CHP Sözcüsü Zeynel Emre, Parti Meclisi'nin (PM) geçtiğimiz günlerde komisyon toplantısında CHP'li milletvekillerine bağıran Mersin Milletvekili Hasan Utku Çakır'ın ihracı istemiyle toplanacağını açıkladı.

Güncel
  • 09.12.2025 15:42
  • Giriş: 09.12.2025 15:42
  • Güncelleme: 09.12.2025 16:22
Kaynak: Haber Merkezi
Fotoğraf: DepoPhotos

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Sözcüsü Zeynel Emre, Meclis'teki komisyon toplantısında hakkında yapılan bir haber üzerine CHP'li milletvekillerine tepki gösteren Mersin Milletvekili Hasan Ufuk Çakır'ın ihracının istendiğini ve Parti Meclisi (PM) toplantısında oylanacağını açıkladı.

Partisinin genel merkezindeki basın toplantısında konuşan Zeynel Emre, Çakır'ın durumuyla ilgili, "MYK tarafından Mersin Milletvekili Hasan Ufuk Çakır, PM'ye kesin ihraç istemi düşüncesiyle sevk edildi. PM karar verecek" dedi.

Emre, "Uzunca süredir genel itibariyle çok büyük hoşgörü gösterdi genel başkanımız ama bazı şeylerin sınırı var o sınır geçildikten sonra o milletvekilimiz ihraç talebiyle PM'ye sevk edildi" ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

CHP Mersin Milletvekili Hasan Ufuk Çakır, Meclis’teki komisyon toplantısında partisinin milletvekillerine “Halk TV benim aleyhimde konuşma yapıyor, bana 'sabıkalı' diyor. Buna ses çıkarmayan CHP milletvekillerini de protesto ediyorum” diye bağırmıştı.

Daha sonra bir basın toplantısı düzenleyen Çakır, Halk TV'nin sahibi Cafer Mahiroğlu için "Türkiye'ye gelip adalete hesap vermelidir" demişti.

