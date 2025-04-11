CHP PM Üyesi Alkım Denizaslanı: Muğla’da eyleme katılan öğrenciler yurtlarından çıkarıldı

CHP Parti Meclis (PM) Üyesi Mehmet Alkım Denizaslanı, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun diplomasının iptal edilmesi ve ardından tutuklanması sonrası Muğla’da düzenlenen eylemlere katılan 5 öğrencinin KYK yurtlarından zorla çıkarıldığını duyurdu.

Sınırsızlık Meydanı’nda Menteşe İlçe Başkanı Nail Kızıl ve partililer ile birlikte basın açıklaması yapan Denizaslanı, Muğla Valisi İdris Akbıyık, Menteşe Kaymakamı Mehmet Eriş ve AKP Muğla İl Başkanı Haluk Laçin’e seslendi.

Denizaslanı, öğrencilerin Çarşamba gününe kadar yurtlarına geri alınmamaları halinde Bodrum’dan Menteşe’ye yürüyüş başlatacağını belirterek, her ilçedeki tabelalara da “Öğrenciler tarafından sınıfta kaldınız Vali Bey” yazısını yazacağını söyledi.