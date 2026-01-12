CHP PM Üyesi Mahir Yüksel'den BirGün'e Gazeteciler Günü ziyareti

CHP Parti Meclisi Üyesi Mahir Yüksel, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler gününü kutlamak için BirGün'ün merkez ofisine ziyarette bulundu.

BirGün Web Yayın Koordinatörü Uğur Koç'la görüşen Yüksel, BirGün'e olan aboneliğini de yeniledi.

Yüksel, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü şu ifadelerle kutlamıştı:

"Gerçeğin peşinde, baskının gölgesinde; sansür, işsizlik ve yargı tehdidi kuşatmasında gazetecilik yapmak cesaret, vicdan ve direnç gerektiriyor.

Bugün, kalemiyle halkın sesi olmayı sürdüren tüm basın emekçilerine selam olsun. Hakikati savunmaktan vazgeçmeyen gazetecilerin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü kutlu olsun."