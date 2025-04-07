CHP PM ve YDK üyeleri belli oldu: Özgür Özel'in 'anahtar listesi' fire vermedi

CHP'nin Olağanüstü Kurultayı'nda Genel Başkan Özgür Özel'in anahtar listesi firesiz seçildi. CHP PM ve YDK'de tüm üyeler Özel'in listesinden seçildi. CHP Vekili Oğuz Kaan Salıcı'nın listesindeki 10 isim PM'nin yedek listesinde yer aldı.

EN YÜKSEK OYU DENİZ YAVUZYILMAZ ALDI

CHP'nin 21. Olağanüstü Kurultayı'nda Parti Meclisi üyeliği için yapılan seçimlerde en yüksek oyu 876 oy Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz aldı. İstanbul Milletvekili Suat Özçağdaş 856 oy, Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal 805 oy, Genel Başkan Yardımcısı Gül Çiftci Binici 794, Balıkesir Milletvekili Ensar Aytekin 787 oy aldı.

Salıcı'nın kendisi de dahil olmak üzere listesindeki isimlerden 10 kişi CHP PM'de yedek kaldı. İşte CHP PM Yedek listesi:

Orhan Sarıbal

Deniz Demir

Mustafa Tunç Soyer

Koza Yardımcı

Oğuz Kaan Salıcı

Müslim Sarı

Ali Öztunç

Selçuk Sarıyar

Mahir Polat

Gonca Yelda Orhan

YÜKSEK DİSİPLİN KURULU

CHP'nin 21. Olağanüstü Kurultayı'nda Yüksek Disiplin Kurulu'na şu isimler seçildi:

"Özgür Sağlam, Deniz Çakır, Turan Taşkın Özer, Ayça Akpek Şenay, Süleyman Bülbül, İsmail Emre Telci, Nurdan Yücal, Esin Fatma Temel, Aysemin Gülmez, Hümeyra Akkuş Sandıkcı, Deniz Demiröz, Özkan Tice, Ali Balta, Ekincan Aksoy ve Remzi Kazmaz"