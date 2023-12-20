CHP PM’de “İstanbul ilçeleri” gündemi: "Az farkla kaybedilen yerlerin üzerinde durulacak”

CHP’de, raporlama süreçlerinde sona gelinen Adana, Aydın ve Mersin’in başkan adaylarının yarın açıklanması bekleniyor. 26 Aralık’ta düzenlenmesi beklenen PM’de ise Mart 2019’da az farkla kaybedilen İstanbul’un sekiz ilçesinin üzerinde özellikle durulacağı belirtiliyor

Mustafa BİLDİRCİN



CHP Parti Meclisi, yerel seçim gündemiyle yarın toplanacak. Aday belirleme çalışmalarına devam eden parti kurmayları, 200’ün üzerinde seçim çevresinin adayını netleştirecek. Anketleri tamamlanan ve raporlama süreçleri henüz devam eden Mersin, Aydın ve Adana’nın büyükşehir belediyesi adayları ise raporların tamamlanması durumunda kamuoyu ile paylaşılacak.

CHP kaynakları, aralarında İzmir Torbalı, Aydın Efeler ve Manisa Turgutlu’nun da yer aldığı toplam 27 ilçe adayını açıklayan DEM Parti’nin, “Kent uzlaşı” stratejisinin parti içinde olumlu karşılandığını belirtiyor. DEM Parti’nin aday çıkaracağını duyurduğu seçim çevrelerinin bazılarının hali hazırda CHP’nin elinde olan ve seçmen memnuniyeti oranının yüksek olduğunu belirten parti kurmayları, “CHP’nin buralarda aday çıkarmaması söz konusu olamaz” diyor.



MEVCUDU KORUMA VE YENİLERİ EKLEME



Mart 2019’da kazanılan ve CHP yönetiminde olan ilçelerin tamamına yakınında seçmen memnuniyetinin yüksek olduğunu kaydeden parti kaynakları, “Bütün hazırlığımızı, elimizdeki yerel yönetimleri korumak ve yenilerini eklemek üzerine yapıyoruz” değerlendirmesinde bulunuyor.



AZ FARK İLE KAYBEDİLEN İLÇELER



CHP’de 27 Aralık’ta gerçekleştirilmesi planlanan İstanbul Adayları Lansmanı’ndan önce gerçekleştirilecek Parti Meclisi toplantısının ana gündem maddesinin İstanbul’un adayları olması planlanıyor. Mart 2019’daki seçimlerde Millet İttifakı adayının az farklı seçimi kaybettiği İstanbul’un ilçelerine yönelik özel bir çalışma yapılacağı ifade ediliyor. Bu kapsamdaki ilçelerden Tuzla, Pendik, Sancaktepe, Üsküdar, Beyoğlu, Zeytinburnu, Eyüpsultan, Çatalca ve Silivri’nin adaylarının kesinleştirileceği değerlendiriliyor.



DEM’İN PLANI KENT UZLAŞISI



31 Mart 2024 tarihinde gerçekleştirilecek yerel seçimlerde izleyeceği strateji itibarıyla kritik önemi bulunan DEM Parti’de ise ağırlıklı eğilimin, “Kent uzlaşısı” strateji üzerinde olduğu bildirildi. İlk etapta aday çıkartılacağı açıklanan 27 ilçede, “Seçmenin görüşünün farklı olması durumunda” ise aday çıkarma kararından vazgeçilebileceği öne sürülüyor.