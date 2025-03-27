CHP PM’den kurultay kararı: Kayyum riskine bertaraf, mitinglere devam

CHP lideri Özgür Özel başkanlığında toplanan Parti Meclisi tamamlandı. Toplantıda, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve CHP’ye yönelik yürütülen yargı süreçleri değerlendirildi. CHP lideri Özel’in mücadelede kararlılık vurgusu yaptığı toplantıda, “Bir adım bile geri atmayacağız” mesajı verildi.

CHP Genel Merkezi’nde gerçekleştirilen toplantıda, 29 Mart Cumartesi günü İstanbul Maltepe’de gerçekleştirilecek miting de konuşuldu. Mitingin yalnızca CHP ve İmamoğlu’na yönelik hukuksuzluklara karşı öfkenin adresi olmayacağını belirten CHP’liler, “Adalet arayan herkes Maltepe’de olacak” dedi.

BÜYÜK HALK BULUŞMALARI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, “Turpun büyüğü heybede” sözlerinin, “Daha büyük hukuksuzluklar yolda” olarak değerlendirildiği CHP Genel Merkezi’nde, “Toplumun adalete olan inancı yerle bir oldu. CHP’ye sürülmeye çalışılan leke, toplum vicdanında kabul görmedi” değerlendirmeleri yapıldı. CHP’nin, 29 Mart Maltepe mitingi ile başlayacak ve Ekrem İmamoğlu’nun Cumhurbaşkanı adaylığı kampanya süreci olarak devam edecek süreci devam ettirme kararı aldığı bildirildi. Bu kapsamda yalnızca İstanbul’da değil, Türkiye’nin 81 ilinde büyük halk buluşmaları gerçekleştirileceği kaydedildi.

İMAMOĞLU’NA TAM DESTEK

CHP Parti Meclisi, 6 Nisan’da Olağanüstü Kurultay kararını da oy birliğiyle onayladı. Edinilen bilgiye göre, CHP lider Özgür Özel, Ekrem İmamoğlu’nun Cumhurbaşkanı adaylığı için de PM’den destek istedi. PM üyelerinin, İmamoğlu’nun adaylığına tam destek verdiği öğrenildi.

KAYYUM RİSKİNE BERTARAF

CHP PM’de, 19 Mart itibarıyla toplumda açığa çıkan dayanışma duygusunun daha da yükseltilmesi gerektiği vurgulandı. Bazı Parti Meclisi üyeleri, olağanüstü kurultay kararı ile kayyum riskinin ortadan kalktığını savundu. İmamoğlu tutuklandıktan sonra, başta Saraçhane eylemleri olmak üzere izlenen yolun doğru olduğu görüşünde birleşildi.