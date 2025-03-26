CHP protesto çağrısı yapmıştı: İstanbul'da halk yürüyüşleri başladı

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınması ve tutuklanmasına karşı CHP'nin, Saraçhane'de gerçekleştirdiği mitinglerin dün itibarıyla sona ermesinin ardından CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, bugün için saat 20.30’da "Susma ses ver" protestosuna katılma çağrısı yaptı.

Çağrının ardından İstanbul'ın birçok ilçesinde yurttaşlar yürüyüş gerçekleştiriyor.

Şişli Kurtuluş'ta 20.00'de yurttaşlar "Hak, hukuk, adalet" sloganları atarak yürüyüşe başladı.

Şişli Kurtuluş'ta yurttaşlar "Hak, hukuk, adalet" sloganları atarak yürüyüşe başladıhttps://t.co/uxuOjV1NGY pic.twitter.com/FsdwPGDxzk — BirGün Gazetesi (@BirGun_Gazetesi) March 26, 2025

Kadıköy halkı altıncı günde de hukuksuzluğa karşı yürümeye devam ediyor. Yurttaşlar 20.30'da Serasker Caddesi'nde toplanmaya başladı. Marmara Üniversitesi ögrencileri ise "Marmara boykotta, Tayyip İstifa" pankartı ile eyleme katılım sağladı.