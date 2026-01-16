CHP Rize İl Başkanı Saltuk Deniz’den iktidara tepki: Saray’ın bir günlük harcaması 5 bin emekli maaşına bedel

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Rize'de yürüyüş ve basın açıklaması yaptı. Yürüyüşte emeklilere ve asgari ücrete yapılan zamlar protesto edildi. Yürüyüş sonrası yapılan basın açıklamasına konuşan İl Başkanı Saltuk Deniz, ülkenin asıl gündeminin "geçinemeyen milyonlar" olduğunu vurguladı.

"KARNELERE ATATÜRK RESMİNİ SİZ YAPIŞTIRIN"

Velilere seslenen Deniz, "Eğer çocuklarınızın karnesinde Atatürk resmi yoksa bilsinler ki bu geçicidir. Velilerimizden ricamız, karnelerin üstüne Atatürk resmini yapıştırıp çocuklarına öyle versinler" diyerek sembolik bir çağrıda bulundu.

"SORUN KAYNAK DEĞİL, TERCİH MESELESİ"

Hükümetin emekli maaşlarına ve asgari ücrete yaptığı zamları "alay etmek" olarak nitelendiren Saltuk Deniz, bütçedeki kaynakların halk yerine belirli kesimlere aktarıldığını savundu. Deniz, rakamlarla yaptığı karşılaştırmada şu ifadeleri kullandı:

"Saray’ın 2025 harcaması; 30,7 milyar TL (günlük 84,9 milyon TL). Bu rakam ne anlama geliyor? Saray’ın sadece bir günlük masrafı; 4 bin 977 emeklinin, 3 bin 843 asgari ücretlinin veya 28 bin 313 üniversite öğrencisinin bir aylık gelirine eşit. Sosyal güvenlik payı; sosyal güvenlik için ayrılan ödeneğin 282 milyar TL’lik kısmı kullanılmadı. Bu para 16 milyon emekliye dağıtılsaydı, her emekli ayda 3.713 TL ek maaş alabilirdi."

"EMEKLİ MAAŞI ERİDİ: 1,5 KATINDAN YÜZDE 71’E DÜŞTÜ"

AKP iktidarının 23 yıllık karnesini de değerlendiren Deniz, alım gücündeki dramatik düşüşü şu verilerle özetledi:

"AKP iktidara geldiğinde emekli maaşı, asgari ücretin 1,5 katıydı. Bugün ise asgari ücretin sadece yüzde 71’i kadar. 2017’den bu yana emekli maaşı 12 kat artarken ayçiçek yağı 32 kat, pirinç 24 kat zamlandı. Emekliyi açlık sınırının altında yaşamaya mahkûm ettiler."

CHP'NİN VAADİ: "EN AZ 39 BİN TL"

İktidarın ve ortağı MHP'nin asgari ücret ve emekli maaşlarına dair önergeleri reddettiğini hatırlatan Deniz, CHP yönetiminde halkın alacağı ücretleri şöyle açıkladı: "Asgari ücret: En az 39.000 TL. En düşük emekli maaşı: En az 39.000 TL."

Rize Meydanı'nda konuşan Saltuk Deniz, bölgenin temel sorunlarına da değinerek üreticiyi koruyacak Çay Kanunu’nun derhal çıkarılması ve ÇAYKUR’daki mevsimlik işçilerin kadro sorununun çözülmesi gerektiğini belirtti.

"YÜRÜME VAKTİ"

Konuşmasını Mevlana’nın "Bağırmanın tam zamanı" sözleriyle noktalayan Deniz, tüm halkı demokratik tepkilerini göstermeye ve mücadeleye davet ederek, "Şimdi hakkımızı aramanın, geleceğimize sahip çıkmanın tam zamanı. Uzun söze vaktimiz yok, yürüyelim!" dedi.