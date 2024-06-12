CHP Rize İl Örgütü: "Çay ve budama bedellerini üreticiye ödeyin, bayramı zehir etmeyin"

CHP Rize İl Örgütü, ÇAYKUR'un mayıs ayı kampanyasında üreticilerden satın aldığı yaş çay bedelinin ödemesini Kurban Bayramı sonrasına bırakmasına tepki gösterdi. Çay üreticisi Ali Doğan, "Neyin kurbanını alıyorsun? Biz kendimiz kurbanız. Geçen sene çay 11 liraydı, 2 tane ekmek alıyordu 1,5 lira artıyordu, şimdi ekmek almak için üstüne para koyuyoruz. Kurban almayı geçin, ekmek alamıyoruz" dedi. CHP Rize İl Başkanı Saltuk Deniz ise "Yaş çay alım bedellerini 13- 14 gün önce ödemek ne ÇAYKUR’u batırır ne hazineyi iflas ettirir" diye konuştu.

CHP Rize İl Örgütü, Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü'nün (ÇAYKUR) mayıs ayı kampanyasında üreticilerden satın aldığı yaş çayın bedellerini Kurban Bayramı sonrası ödeyeceğini açıklamasına müdürlük önünde yaptığı açıklamayla tepki gösterdi.

"ÇAY ÜRETİCİSİNİN BAYRAMA BOYNU BÜKÜK GİRMESİNE NEDEN OLUYORSUNUZ"

CHP Rize İl Başkanı Saltuk Deniz şunları söyledi:

"Bu yıl ilk defa bir şey oluyor; yaş çay alım bedelleri ve budama bedelleri bayramdan önce ödenmiyor. Kurban Bayramı bayramdır. Kurban Bayramı'nın bayram tadında geçmesini sağlamak iktidarın görevidir. Yapılan açıklamaya göre yaş çay alım bedelleri 28 Haziran’da ödenecek yani 13- 14 gün sonra. Bu açıklama kabul edilemez. Bu ödeme tarihi kabul edilemez çünkü yaş çay alım bedellerini 13- 14 gün önce ödemek ne ÇAYKUR’u batırır ne hazineyi iflas ettirir. Buradan ÇAYKUR Genel Müdürlüğü önünden Tarım ve Orman BakanıNna, Maliye Bakanına ve Cumhurbaşkanına sesleniyoruz; önceki bayramlarda ödendiği gibi bu seferde bayramdan önce Mayıs ayı yaş çay alım bedellerini ve budama bedellerini ödeyiniz. Zaten açıklamış olduğunuz yaş çay alım fiyatı ile çay üreticisini mağdur ettiniz. Şimdi de bayramdan önce bilerek ödeme yapmayarak çay üreticisinin Kurban Bayramına boynu bükük girmesine neden oluyorsunuz. Çay üreticisi çocuklarına, torunlarına, esnafa karşı boynu bükük bırakıldı. 2024 yılında bilerek yaş çaya fiyat vermeyenler çay üreticisine bir darbeyi daha Mayıs ayı yaş çay alım bedellerini bilerek bayramdan sonra ödeme kararı aldılar. Aynı şekilde budama bedelleri de bayramdan sonraya kaldı. AKP hükümeti kötü yönetiminin faturası yaşanan krizin faturasını halka ödetmeye devam ediyor."

"VERESİYE KURBAN KESİLİR Mİ?"

Çay üreticisi Hamit Çelik şunları söyledi:

"Yetkililer der ki; işte yetişmiyor bunun kesintisi var kooperatif var, bir sürü bahaneleri var. Kurban Bayramı'nın tarihi gelecek seneden de bellidir, giden seneden de bellidir. Bugün de belliydi, kampanya açıyor, benim kesintiler yetişmez. 10 gün sonra yetişmiyor, peki bu yetkililer ne iş yapıyor, bilgisayar masasında okey mi oynuyorlar, basarsın düğmeye kesintiyi yaparsın. Yani Cumhurbaşkanı bir kelime söylediği zaman gece hesaplara para yatıyor. Anında bir şey oluyor da Rizelinin çay parası niye ödenmiyor yani. Veresiye kurban kesilir mi? Diyanet Başkanı nerede; Hacda, fetvayı versin kurbanı erteleyelim o zaman, bayramdan sonraya keselim. Herkese göre haram onlara helal, herkese helal onlara haram uydurmuşlar bir şey gidiyorlar. Milleti dinden soğuttular, imandan soğuttular."

"BOŞ YALANLA KARNIMIZI DOYURUYORLAR"

Çay üreticisi Abdülkadir Savaş, "Bir emekli 11 liraya kurban kesecek, hala çay parası verilmedi. ÇAYKUR alt yazı yazıyor, çay budamaları ödenecek, hesapta, kasada para var da ödenmiyor. 28'inde hesapta para varken niye ödenmiyor? Bu para niye şimdi ödenmiyor, boş yalanlara bizim karnımız tok. Tüm Rize halkımıza söylüyorum çayın yüzde 80’i özel sektöre gitti. ÇAYKUR çay alamıyor, Cumhuriyet fabrikasının 800 tonluk yeri boş duruyor. Kurban Bayramı zamanı geldi. 55 yaşına geldim, kurbana 10 gün kala, bir hafta kala budama ve çay parası ödenir. Bu kadar alt yazı geçiyorlar hani nerede? Boş yalanla karnımızı doyuruyorlar" dedi.

"KURBAN ALMAYI GEÇİN, EKMEK ALAMIYORUZ"

Ali Osman Kaboğlu, "Ben 63 yaşındayım. İlk sefer kurban kesildiği zaman ne çay parası ne maaş alıyoruz. Bir kurban 20 bin lira, bir ton çay 16 bin 600 lira. Şimdi gübresi var, çayı var, elde var sıfır. Ben alacağım kestim 3 ton çay şimdi ben bu parayla gübre parası mı vereceğim, kurban parası mı vereceğim, ev mi bakacağım ne yapacağım? Ben geçinemiyorum 14 bin lira maaş alıyorum da bu vatandaş nasıl geçinecek" dedi.

Ali Doğan, "Neyin kurbanını alıyorsun? Biz kendimiz kurbanız. Geçen sene çay 11 liraydı, 2 tane ekmek alıyordu 1,5 lira artıyordu, şimdi ekmek almak için üstüne para koyuyoruz. Kurban almayı geçin, ekmek alamıyoruz" dedi.